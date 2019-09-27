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Ученые обнаружили неожиданную находку на дне Черного моря: что известно

STYLERЖизнь    27.09.2019 - 20:32
Ученые обнаружили неожиданную находку на дне Черного моря: что известно
На глубине Черного моря сделали открытие (фото: bessarabiainform.com)

Ученые много лет исследовали придонный слой Черного моря и сделали важное открытие

На дне Черного моря ученым удалось обнаружить уникальную находку. Дело в том, что ранее придонные слои считались необитаемыми, но оказалось что это не так.

Исследователи долгие годы изучали глубинный слой в зоне смешения поверхностных и глубоководных сероводородсодержащих вод. Об этом рассказали центре "Институт биологии южных морей", пишут росСМИ.

В придонном слое Черного моря, который называют "хемоклином" или "редокс-зоной" были выявлены стаи рыб - мерлонга, шпрота, а также медузы и гребневки.

Ученые обнаружили неожиданную находку на дне Черного моря: что известно

На глубине Черного моря сделали открытие (фото: bessarabiainform.com)

Этот уникальный для Мирового океана слой черноморских вод считается "бескислородной зоной" из-за очень низкого содержания кислорода. И там могут обитать лишь бактерии, инфузории, нематоды и других примитивные формы жизни.

Но ученым удалось выявить рыб, которые вероятно, потребляют эти организмы.

Стоит отметить, что "хемоклин" встречается лишь в Черном море и некоторых озерах, расположенных в различных уголках мира, к примеру в Озере Медуз (на острове Палау в Тихом океане) и в Могильном озере (Мурманская область, РФ).

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