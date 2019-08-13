Скифское золото и оружие: под Полтавой обнаружили уникальные артефакты (видео)

Скифское золото нашли в Бельском городище под Полтавой (коллаж: РБК-Украина)

Скифское золото и другие артефакты устояли перед "черными археологами"

Скифское золото нашли в Полтавской области на древнем Бельском городище, неподалеку от пгт Котельва. Кроме золотых украшений при раскопках были также обнаружены оружие и другие артефакты времен скифов. Об этом сообщает прес-служба Полтавской ОГА.

Невероятное открытие было сделано в воскресенье, 11 августа. Стоит отметить, что находка является уникальной, поскольку до нее не успели добраться "черные археологи."

Среди находок также посуда, браслеты, наручные бусы, бронзовое зеркальце, меч-акинак, копье и конская упряжь.

Скифское золото нашли в Бельском городище под Полтавой (фото: facebook.com)

Находка в данный момент усиленно охраняется полицией. Артефакты вскоре будут переданы в Харьков, где будут отреставрированы, а в Харьковском университете имени В. Н. Каразина их будут изучать.

Скифское золото нашли в Бельском городище под Полтавой (фото: facebook.com)

Археологи начали работу 5 августа и вскоре им посчастливилось сделать невероятное открытие. Захоронение обнаружили в урочище Скоробор, где во времена скифов был город Гелон.

Артефакты, найденные 11 августа, датируют VI веком до нашей эры.

В ноябре "скифское золото" покажут в Харькове, а потом вернут в Полтаву.

Скіфське золото у Більську У Більському городищі археологи з Харкова знайшли скіфське золото. Це жіночі прикраси – намисто та золотий убір. Воно було у жіночому похованні. Ігор Корост Stas Zadnikov Сюжет: Ігор Ізотов Опубліковано Телерадіоканал "Лтава" Понеділок, 12 серпня 2019 р.

Скифское золото нашли в Бельском городище под Полтавой (видео: facebook.com/suspilne.poltava)

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