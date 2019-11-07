Критическое состояние: один из главных мостов Киева на грани разрушения (видео)

Мост Патона в Киеве находится в критическом состоянии и его срок эксплуатации уже истек. Об этом заявил доктор технических наук, представитель Института электросварки Валерий Позняков на заседания постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале столичного горсовета.

Специалист обратил внимание на важности прекращения передвижение по мосту грузового транспорта весом от 10 тонн и более. Кроме того, если не начать реконструкцию, то он начнет разрушаться.

Напомним, что мост Патона был введен в эксплуатацию в 1953 году и является первым в мире цельносварным мостом длиной 1543 метра.

Мост Патона в Киеве может разрушиться (Фото: wikimedia.org Xsandriel)

Так, еще год назад было зафиксировано разрушение поперечных балок моста. Проведенное обследование технического состояния моста (что обошлось в 4 миллиона гривен) подтвердило, что он находится в критическом состоянии и неработоспособен. При этом реконструировать мост нельзя, так как он является памятников архитектуры, поэтому было решено провести реконструкцию: заменять и усиливать материалы. Но все работы на этом этапе прекратились.

Позняков предлагает альтернативный вариант: реставрацию с приспособлением, то есть восстановление физико-механических свойств и эксплуатационных свойств конструкции плюс применение новых современных материалов при ремонте.

"Даже говорили о том, что можно, не меняя существенно форму, расширить этот объект и сделать дополнительные полосы", - добавил ученый.

Мост Патона в Киеве может разрушиться (Фото: wikimedia.org Fastboy )

Сейчас ситуация с легендарным мостом Патона такова, что толщина металла нижнего пояса уменьшилась вдвое (с 14 мм до 7 мм, а кое-где и до 5 мм). Аналогичный процесс произошел и со стенкой главной балки.

Металлоконструкции серьезно повреждены из-за коррозии. Лотки под деформационными швами разрушены, и вода накапливается и попадает на металлические конструкции.

Представитель Института электросварки внес ряд предложений для решения проблемы с мостом Патона: очистить все металлические конструкции от мусора;

восстановить проходы; загерметизировать все "протекающие" участки, покрасить (для предотвращения коррозии в дальнейшем).

Кроме того, нужно детально обследовать при помощи современных методов контроля и определить техсостояние металлических конструкций. Тогда будет четко понятно, как дальше работать с мостом.

Мост Патона в Киеве может разрушиться (Видео: YouTube / Киевский городской совет)