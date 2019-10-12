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В Киеве полиция задержала "минера" моста Патона

Новости » Общество    12.10.2019 - 11:32
В Киеве полиция задержала "минера" моста Патона
Фото: мост Патона (wikimedia.org Xsandriel)

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения

Житель Киева в состоянии алкогольного опьянения прошлой ночью сообщил в полицию о минировании моста Патона. Специалисты взрывоопасных предметов не обнаружили, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что ночью в полицию поступила информация о минировании моста. На место выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, "скорая" и спасатели. Специалисты обследовали мост и взрывчатых веществ или предметов не обнаружили.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность псевдоминера и задержали его в квартире. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это 30-летний местный житель.

Следственный отдел Святошинского управления полиции открыл уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, 27 сентября на электронный адрес Национальной полиции в городе Киеве поступило сообщение о заминировании аэропорта "Киев" (Жуляны).

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