ЧП в Киеве: часть моста рухнула прямо на проезжавший автомобиль (видео)

В Киеве продолжают "уставать" мосты. В сети рассказали про инцидент на Оболони
В Киеве произошло очередное обрушение части конструкции моста, причем кусок упал как раз на проезжавший автомобиль. Про новый "уставший" мост в Оболонском районе рассказала жительница столицы - водитель поврежденной машины. Наталья Подобреева на своей странице в Facebook опубликовала фото и видео с места инцидента.
Женщина двигалась на авто по улице Богатырской, и проезжая под мостом улицы Луговая (в сторону Вышгорода) 12 сентября днем на лобовое стекло транспорта упал кусок моста.
Отпавшая часть пробила стекло. Подобреева возмущается инцидентом и отмечает, что ей был нанесен материальный и моральный ущерб.
В Киеве в Оболонском районе часть моста упала на проезжавший автомобиль (Фото с Facebook-страницы Натальи Подобреевой)
"С материальным все понятно, стекло автомобиля стоит немало и подлежит замене. Моральный - это тот ужас, который я испытала, когда тебе что-то с сильным глухим ударом сваливается на голову, и ты понимаешь, что если бы не бронированная пленка, которой обклеено стекло как раз на такой случай (один из миллиона), то повреждения были бы на лице, руках, глазах... от вдребезги разлетевшегося лобового окна", - рассказала она.
Также киевлянка вызвала на место ЧП полицию, "скорую помощь" и сотрудников Киевавтодора. Наталья добавила, что правоохранители с медики "отработали и подошли к ситуации на 5+".
В Киеве упавшая часть моста на Оболони разбила леговушку (Фото с Facebook-страницы Натальи Подобреевой)
В то же время она крайне возмущена реакцией начальства Киевавтодора в этом районе на инцидент. Ей просто сказали: "Ну, извините".
"Что? Извините? Ребята! Не должны мосты осыпаться на машины и людей! Это не нормально!" - пишет женщина.
В Киеве в Оболонском районе часть моста упала на автомобиль (Видео с Facebook-страницы Натальи Подобреевой)
Пользователи сети также возмущены инцидентом и отмечают, что он мог закончиться и трагедией. Также в комментариях женщина отмечает, что не собирается бросать дело на самотек и намерена добиваться должной реакции на происшествие.
Скрин комментариев
Как сообщалось ранее, сегодня глава Офиса президента Андрей Богдан встретился в Киеве с фотомоделью Аси Микович, которая обсудила с чиновником детали визита Владимира Зеленского в Днепр на открытие моста - относительно чего два месяца назад было заключено пари с мэром города Борисом Филатовым. Тогда модель еще пообещала раздеться на мосту в случае его сдачи в эксплуатацию в оговоренные сроки.
К слову, месяц назад фотомодель Аси Микович встречалась в Киеве с главой Мининфраструктуры Владимиром Омеляном и поднимала тему Пешеходного моста на Труханов остров, на котором недавно произошло обрушение части конструкции.