Евровидение 2019: о чем спел победитель конкурса из Нидерландов

Евровидение 2019 (фото: соцсети)

Слова и перевод песни Arcade Дункана Лоуренса для Евровидения 2018

Дункан Лоуренс с песней Arcade представил Нидерланды и стал победителем песенного конкурса Евровидение 2019.

Голландский артист, которому изначально грозила дисквалификация за нарушение правил, выступил под номером 12.

Duncan Laurence "Arcade": песня на Евровидение 2019

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

A broken heart is all that's left

I'm still fixing all the cracks

Lost a couple of pieces when

I carried it, carried it, carried it home

I'm afraid of all I am

My mind feels like a foreign land

Silence ringing inside my head

Please, carry me, carry me, carry me home

I spent all of the love I've saved

We were always a losing game

Small-town boy in a big arcade

I got addicted to a losing game

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

How many pennies in the slot?

Giving us up didn't take a lot

I saw the end 'fore it begun

Still I carried, I carried, I carried on

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

I don't need your games, game over

Get me off this rollercoaster

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Duncan Laurence "Arcade": перевод песни на Евровидение 2019

Разбитое сердце – все, что осталось,

Я все еще заделываю трещины.

Потерял пару кусочков, пока

Я нёс его, нес его, нес его домой.

Я боюсь всего себя,

Мой разум кажется чужой землей.

Тишина звенит в моей голове,

Пожалуйста, отнеси меня, отнеси меня, отнеси меня домой.

Я потратил всю любовь, что я хранил,

Мы всегда были игрой без шанса на победу.

Парень из маленького города в большой аркаде,

Я стал зависим от игры без шанса на победу.

Все, что я знаю, все, что я знаю –

Любить тебя – это игра без шанса на победу.

Сколько монеток в слоте

Дают нам что-то и забирают так много.

Я видел конец еще до начала,

Но всё равно продолжал, продолжал, продолжал.

Все, что я знаю, все, что я знаю –

Любить тебя – это игра без шанса на победу.

Мне не нужны твои игры, игра окончена,

Выпусти меня с этих американских горок.

Все, что я знаю, все, что я знаю –

Любить тебя – это игра без шанса на победу.

Видео: (YouTube/Eurovision Song Contest)

