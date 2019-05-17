Евровидение 2019: кто прошел в финал конкурса

Финал Евровидения 2019 пройдет 18 мая (коллаж РБК-Украина)

Определились все участники финала Евровидения 2019 в Израиле

Евровидение 2019 получило всех финалистов. В гранд-финале самого масштабного международного песенного конкурса, который пройдет 18 мая в Израиле, выступят представители 26 стран.

Первые финалисты конкурса определились 14 мая во время первого полуфинала Евровидения 2019. И вот 16 мая к десяти счастливчикам, которые победили во вторник, присоединились другие 10 участников.

Все участники финала Евровидения 2019:

Греция: Katerine Duska - "Better Love" Великобритания: Майкл Райс - "Bigger Than Us" Германия: S!sters - "Sister" Франция: Билал Ассани - "Roi" Италия: Mamud - "Soldi" Испания: Miki - "La venda" Израиль: Коби Марими - "Home" Беларусь: ZENA - "Like It" Сербия: Nevena Božović - "Kruna" Кипр: Tamta - "Replay" Эстония: Victor Crone - "Storm" Чехия: Lake Malawi - "Friend Of A Friend" Австралия: Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity" Исландия: Hatari - "Hatrið mun sigra" Сан-Марино: Serhat - "Say Na Na Na" Словения: Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi" Мальта: Микела Паче - "Chameleon" Северная Македония: Тамара Тодевска - "Proud" Нидерланды: Дункан Лоуренс - "Arcade" Албания: Йонида Маличи - "Ktheju tokës" Швеция: Джон Лундвик - "Too Late for Love" Россия: Сергей Лазарев - "Scream" Азербайджан: Чингиз - "Truth" Дания: Leonora - "Love Is Forever" Норвегия: KEiiNO - "Spirit in the Sky" Швейцария: Лука Хенни - "She Got Me"

А за бортом нынешнего конкурса остались представители таких стран, как:

Бельгия: Eliot - "Wake Up"

Грузия: Oto Nemsadze - "Keep on Going"

Венгрия: Joci Pápai - "Az én apám"

Черногория: D mol - "Heaven"

Польша: Tulia - "Fire of Love"

Финляндия: Darude feat. Sebastian Rejman - "Look Away"

Португалия: Conan Osiris - "Telemóveis"

Армения: Srbuk - "Walking Out"

Ирландия: Сара Мактернан - "22"

Молдавия: Анна Одобеску - "Stay"

Латвия: Carousel - "That Night"

Румыния: Эстер Пеони - "On a Sunday"

Австрия: Pænda - "Limits"

Хорватия: Роко - "The Dream"

Литва: Юриюс - "Run with the Lions"

Напомним, что Украина в этом году участие в песенном действе не принимает, так как исполнительница MARUV после победы в Нацотборе отказалась представлять нашу страну в Израиле.

Все участники второго полуфинала Евровидения 2019 (видео: youtube.com/eurovision)

Добавим, что согласно регламенту в финал Евровидения 2019 проходят 20 лучших полуфиналистов. Кроме того, в него автоматически попадают участники стран-основательниц конкурса, так называемой "Большой пятерки" (Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании), а также Израиля - как страны-победительницы прошлогоднего конкурса.

Кстати, Андрей Данилко, который в образе Верки Сердючки выступит в финале Евровидения 2019, признался, что его разозлили фанаты в Израиле.

Ранее мы писали о том, что россиянин Сергей Лазарев оконфузился с конкурсным номером на Евровидении 2019.