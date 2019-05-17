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Евровидение 2019: кто прошел в финал конкурса

STYLERТелешоу    17.05.2019 - 00:14
Евровидение 2019: кто прошел в финал конкурса
Финал Евровидения 2019 пройдет 18 мая (коллаж РБК-Украина)

Определились все участники финала Евровидения 2019 в Израиле

Евровидение 2019 получило всех финалистов. В гранд-финале самого масштабного международного песенного конкурса, который пройдет 18 мая в Израиле, выступят представители 26 стран.

Первые финалисты конкурса определились 14 мая во время первого полуфинала Евровидения 2019. И вот 16 мая к десяти счастливчикам, которые победили во вторник, присоединились другие 10 участников.

Все участники финала Евровидения 2019:

  1. Греция: Katerine Duska - "Better Love"
  2. Великобритания: Майкл Райс - "Bigger Than Us"
  3. Германия: S!sters - "Sister"
  4. Франция: Билал Ассани - "Roi"
  5. Италия: Mamud - "Soldi"
  6. Испания: Miki - "La venda"
  7. Израиль: Коби Марими - "Home"
  8. Беларусь: ZENA - "Like It"
  9. Сербия: Nevena Božović - "Kruna"
  10. Кипр: Tamta - "Replay"
  11. Эстония: Victor Crone - "Storm"
  12. Чехия: Lake Malawi - "Friend Of A Friend" 
  13. Австралия: Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity"
  14. Исландия: Hatari - "Hatrið mun sigra"
  15. Сан-Марино: Serhat - "Say Na Na Na"
  16. Словения: Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi"
  17. Мальта: Микела Паче - "Chameleon"
  18. Северная Македония: Тамара Тодевска - "Proud"
  19. Нидерланды: Дункан Лоуренс - "Arcade"
  20. Албания: Йонида Маличи - "Ktheju tokës"
  21. Швеция: Джон Лундвик - "Too Late for Love"
  22. Россия: Сергей Лазарев - "Scream"
  23. Азербайджан: Чингиз - "Truth"
  24. Дания: Leonora - "Love Is Forever"
  25. Норвегия: KEiiNO - "Spirit in the Sky"
  26. Швейцария: Лука Хенни - "She Got Me"

А за бортом нынешнего конкурса остались представители таких стран, как:

  • Бельгия: Eliot - "Wake Up"
  • Грузия: Oto Nemsadze - "Keep on Going"
  • Венгрия: Joci Pápai - "Az én apám"
  • Черногория: D mol - "Heaven"
  • Польша: Tulia - "Fire of Love"
  • Финляндия: Darude feat. Sebastian Rejman - "Look Away"
  • Португалия: Conan Osiris - "Telemóveis"
  • Армения: Srbuk - "Walking Out"
  • Ирландия: Сара Мактернан - "22"
  • Молдавия: Анна Одобеску - "Stay"
  • Латвия: Carousel - "That Night"
  • Румыния: Эстер Пеони - "On a Sunday"
  • Австрия: Pænda - "Limits"
  • Хорватия: Роко - "The Dream"
  • Литва: Юриюс - "Run with the Lions"

Напомним, что Украина в этом году участие в песенном действе не принимает, так как исполнительница MARUV после победы в Нацотборе отказалась представлять нашу страну в Израиле.

Все участники второго полуфинала Евровидения 2019 (видео: youtube.com/eurovision)

Добавим, что согласно регламенту в финал Евровидения 2019 проходят 20 лучших полуфиналистов. Кроме того, в него автоматически попадают участники стран-основательниц конкурса, так называемой "Большой пятерки" (Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании), а также Израиля - как страны-победительницы прошлогоднего конкурса.

Кстати, Андрей Данилко, который в образе Верки Сердючки выступит в финале Евровидения 2019, признался, что его разозлили фанаты в Израиле.

Ранее мы писали о том, что россиянин Сергей Лазарев оконфузился с конкурсным номером на Евровидении 2019.

Шампанское и море: Катя Осадчая "засветилась" с Веркой Сердючкой в Израиле Евровидение 2019: Верка Сердючка уже успела отличиться (видео)
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