Верка Сердючка "порвала" Евровидение (видео)

Верка Сердючка выступила на Евровидении 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Сердючка отожгла в финале Евровидения

Верка Сердючка выступила в грандфинале Евровидения 2019 в израильском Тель-Авиве, который состоялся в субботу, 18 мая.

Украинская звезда исполнила хит "Toy" Нетты Барзилай, "порвавший" Евровидение и мировые чарты в прошлом году.

Верка Сердючка выступила на Евровидении 2019 (фото: instagram.com/eurovision/)

Она вышли на сцену после того, как свое выступление завершили все 26 конкурсантов и были открыты линии для голосования.

Сердючка не повторила фирменное кудкудахтанье Нетты, чем несколько разочаровала публику в Тель-Авиве.

Андрей Данилко рассказал, что серебрянные костюмы, в котором Сердючка будет выступать на шоу, стали требованием организаторов конкурса.

Верка Сердючка выступила на Евровидении 2019 (видео: YouTube/Eurovision Song Contest)

"Мы выполнили просьбу организаторов и были в наших серебряных костюмах - в тех, в которых участвовали в Евровидении-2007. Хотя некоторые говорят: "Данилко в старых костюмах". Это не старые костюмы, а легендарные", - сказал Данилко.

Верка Сердючка на Евровидении 2007 (видео: YouTube/Eurovision Song Contest)

Напомним, зарубежные СМИ опозорились с двойником Сердючки на Евровидении - авторитетное издание опубликовало статью об украинской звезде, поставив фото другого человека, переодетого в костюм украинской звезды.

Ранее мы также сообщали, что Сердючку разозлили фанаты на Евровидении.