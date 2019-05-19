ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Верка Сердючка "порвала" Евровидение (видео)

STYLERТелешоу    19.05.2019 - 00:35
Верка Сердючка "порвала" Евровидение (видео)
Верка Сердючка выступила на Евровидении 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Сердючка отожгла в финале Евровидения

Верка Сердючка выступила в грандфинале Евровидения 2019 в израильском Тель-Авиве, который состоялся в субботу, 18 мая.

Украинская звезда исполнила хит "Toy" Нетты Барзилай, "порвавший" Евровидение и мировые чарты в прошлом году.

Верка Сердючка &quot;порвала&quot; Евровидение (видео)

Верка Сердючка выступила на Евровидении 2019 (фото: instagram.com/eurovision/)

Она вышли на сцену после того, как свое выступление завершили все 26 конкурсантов и были открыты линии для голосования.

Сердючка не повторила фирменное кудкудахтанье Нетты, чем несколько разочаровала публику в Тель-Авиве.

Андрей Данилко рассказал, что серебрянные костюмы, в котором Сердючка будет выступать на шоу, стали требованием организаторов конкурса.

Верка Сердючка выступила на Евровидении 2019 (видео: YouTube/Eurovision Song Contest)

"Мы выполнили просьбу организаторов и были в наших серебряных костюмах - в тех, в которых участвовали в Евровидении-2007. Хотя некоторые говорят: "Данилко в старых костюмах". Это не старые костюмы, а легендарные", - сказал Данилко.

Верка Сердючка на Евровидении 2007 (видео: YouTube/Eurovision Song Contest)

Напомним, зарубежные СМИ опозорились с двойником Сердючки на Евровидении - авторитетное издание опубликовало статью об украинской звезде, поставив фото другого человека, переодетого в костюм украинской звезды.

Ранее мы также сообщали, что Сердючку разозлили фанаты на Евровидении.

Беларусь отстранили от голосования на Евровидении: названа причина Евровидение 2019: стали известны подробности выступления Мадонны
Новости Украины ЕвровидениеВерка Сердючка
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь