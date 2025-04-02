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Крихкий чи надійний? Найтонший складаний смартфон у світі перевірили на міцність (відео)

Середа 02 квітня 2025 15:15
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Крихкий чи надійний? Найтонший складаний смартфон у світі перевірили на міцність (відео) Перевірка міцності найтоншого складаного смартфона (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Коли OPPO Find N5 вийшов на ринок, він отримав звання найтоншого складаного смартфона у світі. Тепер телефон пройшов тест на витривалість, щоб перевірити, наскільки він стійкий до пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний сайт Android Authority.

YouTube-блогер JerryRigEverything знову провів тестування на міцність, цього разу за участю OPPO Find N5. Відео починається з тесту на подряпини зовнішнього екрана. Як зазначає автор, OPPO заявляє, що в новому складаному пристрої використовується мікрокристалічне скло, яке на 10% більше, що має підвищити його твердість і щільність.

Однак після видалення захисної плівки тест за шкалою Мооса показує появу подряпин на рівні 6, а більш глибокі борозни - на рівні 7.

Потім блогер переходить до внутрішнього дисплея, який виявився значно менш стійким до подряпин. Екран починає пошкоджуватися вже на 2 рівні шкали Мооса, що відповідає показникам інших складаних смартфонів. JerryRigEverything зазначає, що навіть нігті можуть залишити на ньому вм'ятини.

Крихкий чи надійний? Найтонший складаний смартфон у світі перевірили на міцність (відео)Крихкий чи надійний? Найтонший складаний смартфон у світі перевірили на міцність (відео)Скриншот

Далі смартфон проходить випробування вогнем. Внутрішній екран витримує приблизно 10 секунд впливу полум'я, після чого отримує незворотні пошкодження. Зовнішній дисплей виявився трохи стійкішим - він протримався вдвічі довше, перш ніж з'явилися перші сліди пошкоджень.

Крихкий чи надійний? Найтонший складаний смартфон у світі перевірили на міцність (відео)Скриншот

Але найбільше розчарував тест на вигин. При першому горизонтальному тиску на задню панель по екрану проходить вертикальна лінія з непрацюючих пікселів, а також горизонтальна лінія, що перетинає праву частину дисплея. Коли блогер спробував зігнути пристрій у зворотний бік, внутрішній екран повністю перестав працювати.

Крихкий чи надійний? Найтонший складаний смартфон у світі перевірили на міцність (відео)Скриншот

Звичайно, в реальних умовах ваш Find N5 навряд чи зіткнеться з такими екстремальними навантаженнями, але цей тест показує, що складаний смартфон OPPO поступається конкурентам за міцністю. Тож краще не сідати на телефон і тримати його подалі від вогню.

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