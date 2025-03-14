Втомилися від інтернету? Перший смартфон без соцмереж виходить вже в березні: що відомо про Light Phone III

Компанія Light, розробник мінімалістичного телефону, покликаного допомогти користувачам відволіктися від смартфонних подразників і соціальних мереж, випустить свою нову модель Light Phone III 27 березня .

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин у сфері технологій TechCrunch .

Як і попередня версія пристрою, новий телефон пропонує простий чорно-білий дисплей і базові функції, включно з дзвінками, SMS, навігацією, будильником, точкою доступу, календарем, музикою та іншими необхідними інструментами. Однак тепер гаджет оснащений 3,92-дюймовим AMOLED-дисплеєм, який замінив e-paper-екран.

Що нового з'явилося в смартфоні?

Додано камеру та чип NFC для майбутніх платіжних функцій

Покращено ремонтопридатність - тепер можна замінити батарею, екран і USB-порт

Компактніший і зручніший - ширина тепер порівнянна з більшістю iPhone.

"Він збереже багато характеристик, які користувачі люблять в e-ink дисплеї, і водночас буде відчуватися інакше, ніж глянцеві екрани смартфонів", - пояснив співзасновник Light Джо Холлієр ще минулого року.

Як і раніше, користувачі зможуть вибрати, чи використовувати Light Phone III як основний телефон, чи як додатковий гаджет для тих випадків, коли хочеться відключитися від цифрового шуму, але не втратити доступ до важливих інструментів.

Light Phone III (фото: Light)

Ціна пристрою

Базова ціна Light Phone III становитиме 599 доларів (тимчасово). Пізніше вона збільшиться до 799 доларів (33 250 гривень).

Light також пропонує власні тарифні плани - від 30 доларів (1250 гривень) на місяць за 1 ГБ даних.

Технічні характеристики Light Phone III

Розміри: 106 мм × 71,5 мм × 12 мм

Вага: 124 г

Зв'язок: 5G + 4G LTE

Дисплей: 3,92″ AMOLED (1080×1240), матове скло

Порт: USB-C 2.0

Камери: 12 МП (основний сенсор 50 МП/фронтальна 8 МП)

SIM: Nano-SIM + eSIM

Пам'ять: 128 ГБ/6 ГБ ОЗП

Батарея: 1800 мА/год

Звук: 2 мікрофони (шумозаглушення), 2 стереодинаміки

Дод. функції: GPS, Bluetooth 5.0, NFC, сканер відбитків пальців

Матеріали: алюміній, скло, перероблений пластик SORPLAS

Чипсет: Qualcomm SM 4450

Вологозахист: IP54.



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