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Хрупкий или надежный? Самый тонкий складной смартфон в мире проверили на прочность (видео)

Среда 02 апреля 2025 15:15
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Хрупкий или надежный? Самый тонкий складной смартфон в мире проверили на прочность (видео) Проверка прочности самого тонкого складного смартфона (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Когда OPPO Find N5 вышел на рынок, он получил звание самого тонкого складного смартфона в мире. Теперь телефон прошел тест на выносливость, чтобы проверить, насколько он устойчив к повреждениям.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт Android Authority.

YouTube-блогер JerryRigEverything снова провел тестирование на прочность, на этот раз с участием OPPO Find N5. Видео начинается с теста на царапины внешнего экрана. Как отмечает автор, OPPO заявляет, что в новом складном устройстве используется микрокристаллическое стекло, которое на 10% больше, что должно повысить его твердость и плотность.

Однако после удаления защитной пленки тест по шкале Мооса показывает появление царапин на уровне 6, а более глубокие борозды - на уровне 7.

Затем блогер переходит к внутреннему дисплею, который оказался значительно менее устойчивым к царапинам. Экран начинает повреждаться уже на 2 уровне шкалы Мооса, что соответствует показателям других складных смартфонов. JerryRigEverything отмечает, что даже ногти могут оставить на нем вмятины.

Хрупкий или надежный? Самый тонкий складной смартфон в мире проверили на прочность (видео)Хрупкий или надежный? Самый тонкий складной смартфон в мире проверили на прочность (видео)Скриншот

Далее смартфон проходит испытание огнем. Внутренний экран выдерживает примерно 10 секунд воздействия пламени, после чего получает необратимые повреждения. Внешний дисплей оказался чуть более стойким - он продержался вдвое дольше, прежде чем появились первые следы повреждений.

Хрупкий или надежный? Самый тонкий складной смартфон в мире проверили на прочность (видео)Скриншот

Но больше всего разочаровал тест на изгиб. При первом горизонтальном давлении на заднюю панель по экрану проходит вертикальная линия из неработающих пикселей, а также горизонтальная линия, пересекающая правую часть дисплея. Когда блогер попытался согнуть устройство в обратную сторону, внутренний экран полностью перестал работать.

Хрупкий или надежный? Самый тонкий складной смартфон в мире проверили на прочность (видео)Скриншот

Конечно, в реальных условиях ваш Find N5 вряд ли столкнется с такими экстремальными нагрузками, но этот тест показывает, что складной смартфон OPPO уступает конкурентам по прочности. Так что лучше не садиться на телефон и держать его подальше от огня.

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