Apple скоро представить складаний iPhone: що вже відомо про майбутній смартфон

Apple, як очікується, може випустити складаний iPhone у найближчі роки, ґрунтуючись на численних чутках і достовірних джерелах. Хоча пристрій обговорюється вже кілька років, все більше ознак вказують на те, що 2026 рік може стати роком, коли Apple представить свій перший складаний пристрій.

РБК-Україна (проект Styler) ділиться ключовими деталями про складаний iPhone, які вже стали відомі, з посиланням на сайт MacRumors , відомий своїми новинами і чутками про продукцію Apple.

Загальний дизайн

Книжковий формат

Згідно з Марком Гурманом з Bloomberg, складаний iPhone Apple буде схожий за стилем на Samsung Galaxy Z Fold, що використовує механізм складання за принципом книги. Аналітик Мін-Чі Куо очікує, що складаний iPhone матиме товщину від 9 до 9,5 мм у складеному стані і від 4,5 до 4,8 мм у розкладеному вигляді.

Розміри дисплея

Подвійний екран

У складеному вигляді користувачі будуть взаємодіяти з 5,5-дюймовим зовнішнім дисплеєм, який схожий на стандартний екран iPhone, а під час розкриття пристрій пропонуватиме 7,8-дюймовий екран у стилі iPad. Внутрішній дисплей, як повідомляється, практично не матиме складки. Ці розміри були підтверджені двома авторитетними джерелами.

Корпус і шарнір

Міцні матеріали

Згідно з Куо, складаний iPhone матиме титановий корпус, а шарнір буде виготовлено з комбінації титану і нержавіючої сталі. Apple, як повідомляється, використовує рідкий метал у конструкції шарніра, щоб підвищити міцність і усунути складки на екрані.

Рідкий метал, вироблений методом лиття під тиском, був обраний Apple для вирішення цих двох поширених проблем складаних пристроїв, стверджує аналітик.

Камери

Фронтальна та основна

Складаний iPhone, як очікується, буде оснащений подвійною основною камерою на задній панелі, а також фронтальною камерою, яка працюватиме як у складеному, так і в розкладеному стані.

Аутентифікація

Touch ID

Куо вважає, що Apple відмовиться від системи розпізнавання Face ID і замість цього інтегрує Touch ID у бічну кнопку, щоб заощадити внутрішній простір. Apple раніше використовувала подібне рішення в iPad, iPad Air і iPad mini.

Автономність

Високощільні акумулятори

Apple приділяє особливу увагу підвищенню енергоефективності, зменшуючи ключові компоненти, як-от дисплейний контролер, щоб звільнити місце для додаткових акумуляторних комірок.

Очікується, що пристрій використовуватиме високощільні акумулятори, аналогічні тим, які Куо прогнозує для майбутнього iPhone 17 Air.

Ціна

Преміум-сегмент

Кілька джерел повідомляють, що ціна складаного iPhone складе від 2000 до 2500 тисяч доларів у США, що зробить його найдорожчим iPhone в історії. Незважаючи на високу вартість, очікується, що новинка приверне фанатів Apple, які розглядатимуть її як "обов'язковий пристрій", якщо його якість виправдає очікування.

Дата виходу

Кінець 2026 року

За словами аналітика Джеффа Пу, пристрій нещодавно увійшов у стадію NPI (New Product Introduction) на заводах Foxconn. Точна дата виходу поки невідома, але і Куо, і Пу стверджують, що масове виробництво заплановано на другу половину 2026 року.

Вас може зацікавити: