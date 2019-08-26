Военные ВСУ громят вражескую бронетехнику на Донбассе: впечатляющее видео

Украинские защитники рассказали, как справляются с врагом на Донбассе
В сети появилось видео, на котором видно, как украинские военные уничтожают вражескую технику на Донбассе. Действия бойцов ВСУ показаны в сюжете "Радио Свобода".
В феврале этого года украинские военные заметили бронетехнику боевиков на Донбассе. Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады решили подстрелить врага с помощью ракеты.
Противотанковая установка попала точно в цель и уничтожила бронемашину оккупантов. Защитники Украины также подчеркнули, что боевики первыми хотели открыть огонь по ним, но просто не успели этого сделать.
Военные ВСУ уничтожают технику боевиков на Донбассе (видео: YouTube/Радіо Свобода)
По словам военных ВСУ, в зимний период 2018-2019 с помощью противотанковой установки было уничтожено пять единиц техники противника.
Бойцы рассказали, что установка проявила себя очень хорошо и ей легко управлять. При этом стреляющий защищен поскольку при выпуске ракеты находится далеко от самой установки.
Военные также отметили, что осуществлять выстрелы с противотанкового комплекса можно на расстоянии до 100 метров. При этом данный комплекс является украинской разработкой.
Благодаря мощности ракеты комплекс эффективен, как против бронетехники, так и для уничтожения укрепленных позиций противника. При этом сила заряда боеприпаса разрушает все. То есть при попадании в технику в ней уже никто не останется в живых.
Напомним, что воины ВСУ назвали самое страшное оружие оккупантов.
Ранее сообщалось о том, что в сети появилось видео того, как воины ВСУ отомстили корректировщикам огня по Марьинке.