Красиво горить: ЗСУ знищили будинок одного з "міністрів" бойовиків "ДНР" (відео)

Військові ЗСУ розгромили будинок "міністра" бойовиків "ДНР" (ілюстративне фото: mil.gov.ua)

Бійці ЗСУ продовжують громити окупантів

Посеред тимчасово окупованого міста Ясинувата Донецької області згорів будинок "голови" МВС так званої "ДНР" Олексія Дикого. Про це повідомляють волонтери фонду "Повернись живим" на сторінці в Facebook.

У підписі до відео йдеться, що воно було знято ще до оголошення чергового перемир'я. ЗСУ поділилися результатом успішно проведеної операції.

Військові ЗСУ розгромили будинок "міністра" бойовиків "ДНР" (відео: facebook.com/backandalive)

Волонтери відзначили, що зазвичай бойовики у всіх своїх бідах звинувачують українські диверсійно-розвідувальні групи, але в цей раз вони замовкли цей інцидент.

"Завдяки людям, які допомагають нашому фонду, військові могли зняти на відео результат неперевершеною операції. Насолоджуйтесь і не забувайте допомагати армії, охороняє ваш спокій", - написали волонтери.

Користувачі мережі також прокоментували дане відео.

Люблю такі відео... Відразу настрій покращився;

Партизани рулять! Слава Україні!

Згорів сарай, гори і хата;

Чудово горить, епічно!

Життя бумеранг, що заслуговує, те має;

Це ж не його будинок, а "віджатий";

Класно горить;

Яка "сумна" новина!

Гарно горить, яскраво!

Це бонус за акції: "Печалька для виродка!"... Дивилася б вічно!!!

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що ЗСУ в черговий раз знищили позиції бойовиків на Донбасі. У мережі з'явилося яскраве відео розгрому окупантів.

Раніше повідомлялося про те, що військові ЗСУ розгромили ворожу бронетехніку на Донбасі.