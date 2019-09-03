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Красиво горить: ЗСУ знищили будинок одного з "міністрів" бойовиків "ДНР" (відео)

STYLERЖиття    03.09.2019 - 21:57
Красиво горить: ЗСУ знищили будинок одного з "міністрів" бойовиків "ДНР" (відео)
Військові ЗСУ розгромили будинок "міністра" бойовиків "ДНР" (ілюстративне фото: mil.gov.ua)

Бійці ЗСУ продовжують громити окупантів

Посеред тимчасово окупованого міста Ясинувата Донецької області згорів будинок "голови" МВС так званої "ДНР" Олексія Дикого. Про це повідомляють волонтери фонду "Повернись живим" на сторінці в Facebook.

У підписі до відео йдеться, що воно було знято ще до оголошення чергового перемир'я. ЗСУ поділилися результатом успішно проведеної операції.

Військові ЗСУ розгромили будинок "міністра" бойовиків "ДНР" (відео: facebook.com/backandalive)

Волонтери відзначили, що зазвичай бойовики у всіх своїх бідах звинувачують українські диверсійно-розвідувальні групи, але в цей раз вони замовкли цей інцидент.

"Завдяки людям, які допомагають нашому фонду, військові могли зняти на відео результат неперевершеною операції. Насолоджуйтесь і не забувайте допомагати армії, охороняє ваш спокій", - написали волонтери.

Користувачі мережі також прокоментували дане відео.

  • Люблю такі відео... Відразу настрій покращився;
  • Партизани рулять! Слава Україні!
  • Згорів сарай, гори і хата;
  • Чудово горить, епічно!
  • Життя бумеранг, що заслуговує, те має;
  • Це ж не його будинок, а "віджатий";
  • Класно горить;
  • Яка "сумна" новина!
  • Гарно горить, яскраво!
  • Це бонус за акції: "Печалька для виродка!"... Дивилася б вічно!!!

Красиво горить: ЗСУ знищили будинок одного з &quot;міністрів&quot; бойовиків &quot;ДНР&quot; (відео)

Красиво горить: ЗСУ знищили будинок одного з &quot;міністрів&quot; бойовиків &quot;ДНР&quot; (відео)

Красиво горить: ЗСУ знищили будинок одного з &quot;міністрів&quot; бойовиків &quot;ДНР&quot; (відео)

Красиво горить: ЗСУ знищили будинок одного з &quot;міністрів&quot; бойовиків &quot;ДНР&quot; (відео)

Красиво горить: ЗСУ знищили будинок одного з &quot;міністрів&quot; бойовиків &quot;ДНР&quot; (відео)

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що ЗСУ в черговий раз знищили позиції бойовиків на Донбасі. У мережі з'явилося яскраве відео розгрому окупантів.

Раніше повідомлялося про те, що військові ЗСУ розгромили ворожу бронетехніку на Донбасі.

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