ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ВСУ в очередной раз уничтожили позиции боевиков на Донбассе: яркое видео

STYLERЖизнь    27.08.2019 - 22:29
ВСУ в очередной раз уничтожили позиции боевиков на Донбассе: яркое видео
Военные ВСУ разгромили позиции боевиков на Донбассе (иллюстративное фото: facebook.com/ato.news)

Защитники Украины продемонстрировали, как они справляются с врагом

Бойцы ВСУ продемонстрировали свое мастерство в борьбе с боевиками. На этот раз украинские воины разгромили новый опорный пункт боевиков на Донбассе. Видео военных действий опубликовал фонд "Повернись живим" на своей странице в Facebook.

Минометчики 20-го отдельного мотопехотного батальона 93-й механизированной бригады нанесли сокрушительный удар по позициям боевиков.

Военные ВСУ разгромили позиции боевиков на Донбассе (видео: facebook.com/backandalive)

Отмечается, что в тот день враги обстреливали позиции украинских военных из разных видов вооружения, включая ПТРД, АГС, РПГ и стрелкового оружия. Защитники Украины работали быстро и прицельно, чтобы боевики не смогли вычислить их позицию.

По словам военных, с помощью дронов у них получается добиться высокой кучности стрельбы, когда на ограниченной площади разрываются множество снарядов.

Пользователи сети также прокомментировали успех украинских военных.

  • Хорошо! Четко! Эффективно!
  • Как пишут на билбордах по полигонам - каждый выстрел в цель;
  • Классная работа!
  • Cуперзрелище, минометчики профи высочайшего класса, душу согревает;
  • Очень кучно кладут, молодцы;
  • Отлично отстрелялись. Чтобы так попадать нужно не только руки прямые иметь и мат командирский, но и матчасть знать и готовить. Вплоть до температуры БК и направления ветра учитывать... молодца!

ВСУ в очередной раз уничтожили позиции боевиков на Донбассе: яркое видеоВСУ в очередной раз уничтожили позиции боевиков на Донбассе: яркое видео

Скриншот с Facebook

Напомним, что военные ВСУ разгромили вражескую бронетехнику на Донбассе.

Ранее сообщалось о том, что боец АТО откровенно рассказал об ужасах Иловайского котла.

На фронте погибли двое бойцов: все подробности и фото героев Герои не умирают! Трагически скончался украинский командир-доброволец (фото)
Новости Украины Вооруженные силы УкраиныДонбасс
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь