ВСУ в очередной раз уничтожили позиции боевиков на Донбассе: яркое видео

Защитники Украины продемонстрировали, как они справляются с врагом
Бойцы ВСУ продемонстрировали свое мастерство в борьбе с боевиками. На этот раз украинские воины разгромили новый опорный пункт боевиков на Донбассе. Видео военных действий опубликовал фонд "Повернись живим" на своей странице в Facebook.
Минометчики 20-го отдельного мотопехотного батальона 93-й механизированной бригады нанесли сокрушительный удар по позициям боевиков.
Военные ВСУ разгромили позиции боевиков на Донбассе (видео: facebook.com/backandalive)
Отмечается, что в тот день враги обстреливали позиции украинских военных из разных видов вооружения, включая ПТРД, АГС, РПГ и стрелкового оружия. Защитники Украины работали быстро и прицельно, чтобы боевики не смогли вычислить их позицию.
По словам военных, с помощью дронов у них получается добиться высокой кучности стрельбы, когда на ограниченной площади разрываются множество снарядов.
Пользователи сети также прокомментировали успех украинских военных.
Скриншот с Facebook
Напомним, что военные ВСУ разгромили вражескую бронетехнику на Донбассе.
Ранее сообщалось о том, что боец АТО откровенно рассказал об ужасах Иловайского котла.