ВСУ в очередной раз уничтожили позиции боевиков на Донбассе: яркое видео

Военные ВСУ разгромили позиции боевиков на Донбассе (иллюстративное фото: facebook.com/ato.news)

Защитники Украины продемонстрировали, как они справляются с врагом

Бойцы ВСУ продемонстрировали свое мастерство в борьбе с боевиками. На этот раз украинские воины разгромили новый опорный пункт боевиков на Донбассе. Видео военных действий опубликовал фонд "Повернись живим" на своей странице в Facebook.

Минометчики 20-го отдельного мотопехотного батальона 93-й механизированной бригады нанесли сокрушительный удар по позициям боевиков.

Военные ВСУ разгромили позиции боевиков на Донбассе (видео: facebook.com/backandalive)

Отмечается, что в тот день враги обстреливали позиции украинских военных из разных видов вооружения, включая ПТРД, АГС, РПГ и стрелкового оружия. Защитники Украины работали быстро и прицельно, чтобы боевики не смогли вычислить их позицию.

По словам военных, с помощью дронов у них получается добиться высокой кучности стрельбы, когда на ограниченной площади разрываются множество снарядов.

Пользователи сети также прокомментировали успех украинских военных.

Хорошо! Четко! Эффективно!

Как пишут на билбордах по полигонам - каждый выстрел в цель;

Классная работа!

Cуперзрелище, минометчики профи высочайшего класса, душу согревает;

Очень кучно кладут, молодцы;

Отлично отстрелялись. Чтобы так попадать нужно не только руки прямые иметь и мат командирский, но и матчасть знать и готовить. Вплоть до температуры БК и направления ветра учитывать... молодца!

Скриншот с Facebook

Напомним, что военные ВСУ разгромили вражескую бронетехнику на Донбассе.

Ранее сообщалось о том, что боец АТО откровенно рассказал об ужасах Иловайского котла.