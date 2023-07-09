Краш, крінж і токсик. Як українською замінити ці модні словечка

Серед української молоді все частіше можна почути модні словечка на кшталт - краш, токсик та крінжовий. Звичайно, що запозичення лексики є нормальним процесом для будь-якої мови, втім нащо вживати чужі слова, якщо на ці поняття у нас є автентичні відповідники?

Які є українські відповідники до слів - краш, токсик і крінжовий

Зазначимо, що для будь-якої мови нормальним вважається, коли у пласті її лексики не більше 10% слів іншомовного походження. Запозичувати слова з іншої мови доречно, якщо у нашій немає відповідника, чи взагалі нема такого поняття, яке позначає це слово.

Шимановський наводить українські автентичні відповідники до поширених американізмів:

крінжовий - стидкий, зніяковний, хударний

- стидкий, зніяковний, хударний токсик - бакцильне трійло, трутина, отруя, отрій

- бакцильне трійло, трутина, отруя, отрій краш - пасія, зваблина/зваблинець, ваба, укоханець/укоханка

Короткий словничок молодіжного сленгу

Також наводимо список поширених сленгових слів, які можна легко замінити українськими відповідниками і при цьому не втратиться і смисл.

аб'юз - насильство

- насильство аб'юзер - кривдник, насильник

- кривдник, насильник булінг - гноблення, знущання

- гноблення, знущання вайб - атмосфера, відчуття

атмосфера, відчуття донат - пожертва

- пожертва лук - образ

образ меседж - повідомлення, думка

повідомлення, думка пруф - доказ

доказ рофл - жарт

жарт фідбек - відгук

відгук фейл - невдача

- невдача хейтити - ненавидіти, зневажати, паплюжити

Якщо у вас таки виникають питання, як правильно замінити те, чи інше сленгове слово, то варто перевірити його на ресурсі Словотвір. Це майданчик для перекладів запозичених слів.