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Українські слова, яких так боялась радянська влада, що вилучила їх зі словників

Новость на русском →
Неділя 28 травня 2023 10:30
Українські слова, яких так боялась радянська влада, що вилучила їх зі словників Які слова вилучили з українських словників (фото: vsiknygy)
Автор: Василина Копитко

Радянська влада всіляко намагалась підтримувати царський міф про те, що ми з росіянами "один народ". Аби надати більшої правдоподібності цьому твердженню, у 1930-х роках активно редагували наші словники й вилучали українські слова, які дуже відрізнялись від російських і показували самобутність нашої мови.

Про це розповів філолог Андрій Шимановський на своїй сторінці в Instagram.

Історичний контекст

Визвольні змагання українців 1917-1921 років показали: царизму не вдалося знищити український народ, перетворити його в частину росіян. Ми здатні боротися за свої національні права, мову й культуру.

У 1917 році на наших землях, які входили до складу російської держави, українською мовою вийшло 747 видань, натомість російською - 452. Наступного року українських видань вийшло ще більше.

Однак визвольні змагання 1917-1921 років закінчилися поразкою. Українські землі опинилися в складі різних держав. На більшості з них встановилася радянська влада, яка продовжила стару царську політику русифікації.

У 1922 році в радянській Україні українською мовою було надруковано лише 186 видань, у той час російською - 491.

А в Кодексі законів про народну освіту УСРР 1922 року зазначалося, що українська - це "мова більшості населення України, особливо на селі", а російська - це "мова більшості населення в містах і загальносоюзна мова". Утверджувався пріоритет російської мови й культури перед українською.

Українізація обернулася в латентну русифікацію, автентичні українські слова, назбирані Грінченком, все далі відходили на периферію, деінде траплялися в селах, а тоді поступово зникали з ужитку.

Які слова вилучили зі словників

Радянська влада активно редагувала українські словники, вилучала слова, які є унікальними та замінювала їх на нові - максимально наближені до російської, аби ніхто не запідозрив, що ми не "браття".

Які слова вилучили:

  • кип'яч став кип'ятком на кшталт російського слова
  • сновида перетворився на лунатика
  • виляск став хлопком
  • чепурун став стилягою
  • навантага перетворилась на нагрузка
  • дармовис став брелком
  • руйновище перетворилося на розвалюху
  • дрібняки стали дрібними грошима
  • ляпавиця, сльота, хляпавка замінили на слякоть
  • безрух став застоєм
  • закутень став глухим місцем

"Через радянську редактуру ці слова вийшли з ужитку. Тому даймо їм другий шанс", - закликає філолог.

Раніше ми писали про те, які виші й школи України порушували мовний закон.

Читайте також про те, що українську мову включать до іспитів у польських школах.

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