Їх ніколи не існувало. "Українські" слова, які вигадала радянська влада, щоб спаплюжити нашу мову

Радянська влада та російська пропаганда десятиліттями вигадували слова, які начебто є українськими, аби зробити нашу мову смішною та недолугою. Біда, що цей ворожий міф прижився й подекуди досі побутує.

Про це розповів філолог Андрій Шимановський на своїй сторінці в Instagram.

Які "українські" слова вигадала радянська влада

"Слова на кшталт "пикогляд", "розщепірка", "спалахуйка" вигадали радянські квн-щики з метою висміювання української мови. А російська пропаганда займається цим досі", - каже експерт.

Філолог зазначає, що перед окупацією Криму, проросійська газета "Крымский телеграфь" опублікувала статтю під назвою "Язык твой - враг мой" із переліком таких вигаданих слів.

"Подібних публікацій було безліч, і біда в тому, що частина українців вважає, що вони дійсно наші. І доволі часто люди відмовляються переходити на українську мову, бо вважають її якоюсь смішною, сільською, несерйозною. Тому навіть задля жарту не потрібно вживати ці слова", - наголошує Шимановський.

Список вигаданих слів, які розганяє російська пропаганда (скриншот із відео)

Як перевірити, чи українське слово

Якщо сумніваєтесь, чи це питомо українське слово, то варто перевірити його у Великому тлумачному словнику сучасної української мови (або у його онлайн версії).

Якщо виникають труднощі із перекладом фразеологізмів, чи термінів можна скористатись Російсько-українськими словниками.

На ресурсі Словотвір можна знайти українські відповідники запозичених слів. А на сайті Словопедія навіть є церковно-обрядова термінологія та перелік англіцизмів.