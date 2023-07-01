Їх ніколи не існувало. "Українські" слова, які вигадала радянська влада, щоб спаплюжити нашу мову
Радянська влада та російська пропаганда десятиліттями вигадували слова, які начебто є українськими, аби зробити нашу мову смішною та недолугою. Біда, що цей ворожий міф прижився й подекуди досі побутує.
Про це розповів філолог Андрій Шимановський на своїй сторінці в Instagram.
Які "українські" слова вигадала радянська влада
"Слова на кшталт "пикогляд", "розщепірка", "спалахуйка" вигадали радянські квн-щики з метою висміювання української мови. А російська пропаганда займається цим досі", - каже експерт.
Філолог зазначає, що перед окупацією Криму, проросійська газета "Крымский телеграфь" опублікувала статтю під назвою "Язык твой - враг мой" із переліком таких вигаданих слів.
"Подібних публікацій було безліч, і біда в тому, що частина українців вважає, що вони дійсно наші. І доволі часто люди відмовляються переходити на українську мову, бо вважають її якоюсь смішною, сільською, несерйозною. Тому навіть задля жарту не потрібно вживати ці слова", - наголошує Шимановський.
Список вигаданих слів, які розганяє російська пропаганда (скриншот із відео)
Як перевірити, чи українське слово
Якщо сумніваєтесь, чи це питомо українське слово, то варто перевірити його у Великому тлумачному словнику сучасної української мови (або у його онлайн версії).
Якщо виникають труднощі із перекладом фразеологізмів, чи термінів можна скористатись Російсько-українськими словниками.
На ресурсі Словотвір можна знайти українські відповідники запозичених слів. А на сайті Словопедія навіть є церковно-обрядова термінологія та перелік англіцизмів.
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