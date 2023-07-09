Краш, кринж и токсик. Как в украинском языке заменить эти модные словечка
Среди украинской молодежи все чаще можно услышать модные слова вроде краш, токсик и кринжевой. Конечно, заимствование лексики является нормальным процессом для любого языка, но зачем употреблять чужие слова, если на эти понятия у нас есть аутентичные?
О том, как правильно заменить молодежные сленговые слова украинскими, рассказал филолог Андрей Шимановский в Instagram.
Какие есть украинские слова для перевода - краш, токсик и кринжевой
Отметим, что для любого языка нормальным считается, когда в пласте его лексики не более 10% слов иноязычного происхождения. Заимствовать слова из другого языка уместно, если у нашего нет соответствующего слова или вообще нет понятия, которое означает это слово.
Шимановский приводит украинские аутентичные слова для перевода распространенных американизмов:
- кринжевой - стидкий, зніяковний, хударний
- токсик - бакцильне трійло, трутина, отруя, отрій
- краш - пасія, зваблина/зваблинець, ваба, укоханець/укоханка
Краткий словарик молодежного сленга
Также приводим список распространенных сленговых слов, которые можно легко заменить украинскими словами и при этом не потеряется смысл.
- абьюз - насильство
- абьюзер - кривдник, насильник
- буллинг - гноблення, знущання
- вайб - атмосфера, відчуття
- донат - пожертва
- лук - образ
- месседж - повідомлення, думка
- пруф - доказ
- рофл - жарт
- фидбек - відгук
- фейл - невдача
- хейтиты - ненавидіти, зневажати, паплюжити
Если у вас возникают вопросы, как правильно заменить то или иное сленговое слово, то стоит проверить его на ресурсе Словотвір. Это площадка для переводов заимствованных слов.
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