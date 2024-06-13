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Козловський здивував заявою про свою мобілізацію: "Документ з путівкою в невідомість"

Четвер 13 червня 2024 16:15
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Козловський здивував заявою про свою мобілізацію: "Документ з путівкою в невідомість" Рік тому Козловського мобілізували (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Віталій Козловський розповів, як за останній рік змінилося його життя. За цей час артиста мобілізували, а також його обраниця, яку він приховував від публіки, народила від нього сина.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), на своїй сторінці в Instagram Козловський поділився роздумами, які здивували та розчулили фанів.

Що написав співак

Козловський розмістив щемливі кадри з хрестин свого сина Оскара. Днями малюк пройшов таїнство, а щасливі батьки діляться враженнями й публікують чимало фото з події.

А в описі до світлин співак вирішив розповісти про те, як змінилося його життя. При цьому Козловський нагадав, що минулого року його мобілізували. І він не став приховувати, що йому було страшно.

"Як в мене за рік змінилося життя…Інші цінності, погляди, пріоритети. Перш за все тепер - моя дитина, мій синочок, моя дружина, моя родина. А рівно рік назад у цей день я сидів в ТЦК і підписував документ з путівкою в невідомість… (і жах)", - написав артист.

"Не забуваймо, в який час живемо. Цінуймо кожну мить, проведену з рідними. Дякую, що поруч", - додав він.

Як реагує мережа

У коментарях під дописом фани почали питати, чи дійсно Козловський служить. Також юзери бажають родині Козловського щастя. Зокрема, користувачі пишуть:

  • "Вже відслужили?"
  • "Будьте щасливі та здорові під мирним небом України!"
  • "Які красиві"
  • "Ви вже не служите?"
  • "Яка гарна дружина".

Що відомо про мобілізацію Козловського

Нагадаємо, співака мобілізували у червні 2023 року. У липні він завершив бойову підготовку, а потім почав служити у бригаді швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж". Вже згодом стало відомо, що Козловського перевели в інший підрозділ.

Відома співачка засумнівалася у службі Козловського: &quot;Виставляти селфі у формі і воювати - різні речі&quot;

Козловський служив у бригаді "Рубіж" (фото: instagram.com/vkozlovsky_music_)

Артист зазначав, що не може розкривати усіх подробиць. Втім, він повідомляв, що його служба зараз проходить в Києві.

До слова, раніше ми розповідали, що бойфренд української співачки втік в Росію.

Окрім цього, нещодавно українська співачка зізналася, що утнула на вечірці з Данилком.

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