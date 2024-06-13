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Козловский удивил заявлением о своей мобилизации: "Документ с путевкой в неизвестность"

Четверг 13 июня 2024 16:15
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Козловский удивил заявлением о своей мобилизации: "Документ с путевкой в неизвестность" Год назад Козловского мобилизовали (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Полина Иваненко

Певец Виталий Козловский рассказал, как за последний год изменилась его жизнь. За это время артиста мобилизовали, а также его избранница, которую он скрывал от публики, родила сына.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), на своей странице в Instagram Козловский поделился мыслями, которые удивили и умилили фанов.

Что написал певец

Козловский разместил трогательные кадры крестин своего сына Оскара. На днях малыш прошел таинство, а счастливые родители делятся впечатлениями и публикуют немало фотографий с события.

А в описании к снимкам певец решил рассказать о том, как изменилась его жизнь. При этом Козловский напомнил, что в прошлом году его мобилизовали. И он не стал скрывать, что ему было страшно.

"Как у меня за год изменилась жизнь… Другие ценности, взгляды, приоритеты. Прежде всего теперь - мой ребенок, мой сынишка, моя жена, моя семья. А ровно год назад в этот день я сидел в ТЦК и подписывал документ с путевкой в неизвестность… (и ужас)", - написал артист.

"Не будем забывать, в какое время живем. Ценим каждый миг, проведенный с родными. Спасибо, что рядом", - добавил он.

Как реагирует сеть

В комментариях под постом фаны начали спрашивать, действительно ли Козловский служит. Также пользователи желают семье Козловского счастья. В частности, пользователи пишут:

  • "Уже отслужили?"
  • "Будьте счастливы и здоровы под мирным небом Украины!"
  • "Какие красивые"
  • "Вы уже не служите?"
  • "Какая хорошая жена".

Что известно о мобилизации Козловского

Напомним, певец был мобилизован в июне 2023 года. В июле он завершил боевую подготовку, а затем стал служить в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж". Уже впоследствии стало известно, что Козловского перевели в другое подразделение.

Известная певица усомнилась в службе Козловского: &quot;Выставлять селфи в форме и воевать – разные вещи&quot;

Козловский служил в бригаде "Рубеж" (фото: instagram.com/vkozlovsky_music_)

Артист отмечал, что не может раскрывать все подробности. Впрочем, он сообщал, что его служба сейчас проходит в Киеве.

К слову, раньше мы рассказывали, что бойфренд украинской певицы сбежал в Россию.

Кроме того, недавно украинская певица призналась, что натворила на вечеринке с Данилко.

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