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"Вже зажимається з іншою". Бойфренд української співачки втік в Росію: що відомо

Четвер 13 червня 2024 14:51
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"Вже зажимається з іншою". Бойфренд української співачки втік в Росію: що відомо Уляна Ройс вперше розповіла про втечу коханого в Росію (фото: instagram.com/uliana_royce)
Автор: Поліна Іваненко

Коханий хлопець популярної української співачки Уляни Ройс втік у Росію і вже закрутив роман з представницею "болотного" шоу-бізу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дописи артистки в TikTok.

У роликах Уляна не розкриває імʼя колишнього, але зізнається: їхні стосунки носили доволі серйозний характер, адже до розриву пара мешкала разом та активно будувала плани на майбутнє.

&quot;Вже зажимається з іншою&quot;. Бойфренд української співачки втік в Росію: що відомо

Уляна Ройс (фото: instagram.com/uliana_royce)

Однак чоловік за два місяці до повномасштабного вторгнення Росії в Україну прийняв робочу пропозицію по переїзду в РФ.

"Перші три дні ми підтримували звʼязок, після чого спілкування ставало все більш одностороннім. Писала я, а відповіді отримувала тільки вночі… Якщо взагалі їх отримувала", - розповідає Ройс.

&quot;Вже зажимається з іншою&quot;. Бойфренд української співачки втік в Росію: що відомоУляна Ройс (фото: instagram.com/uliana_royce)

"І ось в черговий раз я заходжу в TikTok чи Instagram, і бачу відео, яке рознеслось по всім новинним паблікам, де мій хлопець танцює, зажимається і цілується з доволі публічною дівчиною", - ділиться співачка.

І хоч Уляна не говорить, хто її екс-бойфренд, але підписники зірки "вичислили" його.

Ним виявився тіктокер Тен Юджин, який довгий час будував карʼєру в Україні, але наразі веде свій блог наряду з російськими блогерами.

&quot;Вже зажимається з іншою&quot;. Бойфренд української співачки втік в Росію: що відомо

Тен Юджин (скріншот)

Хто така Уляна Ройс

Уляна Лисенко народилася 21 квітня 2002 року в Маріуполі.

З 6 років дівчина почала професійно займатися танцями, а з 10 років вокалом.

У 2014 році закінчила художню школу в рідному місті, після цього навчалась в Київському університеті ім. Т. Шевченка. Вивчає японську, корейську та англійську мови.

&quot;Вже зажимається з іншою&quot;. Бойфренд української співачки втік в Росію: що відомо

Уляна Ройс (фото: instagram.com/uliana_royce)

Свого часу ролик Уляни в TikTok, який був знятий на зйомках кліпу "Мої правила" набрав 10 млн переглядів менш ніж за місяць, що стало рекордом серед українського шоу-бізнесу.

Стиль музики Ройс, за її словами, - це "колаби філософії та українського сучасного молодіжного саунду".


До слова, раніше ми вже розповідали, як сьогодні виглядають українські футболісти, яких колись вважали секс-символами.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, який зараз вигляд мають знамениті брати Візлі з "Гаррі Поттера".

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