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Українська співачка зізналася, що утнула на вечірці з Данилком: "Не було дистанцій"

Понеділок 10 червня 2024 20:22
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Українська співачка зізналася, що утнула на вечірці з Данилком: "Не було дистанцій" Цибульська та Данилко (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Оля Цибульська зізналася, що у минулому її "взяли на слабо", а тому вона утнула дещо незвичайне під час заходу, на якому вона сиділа за одним столом з Андрієм Данилко. Артист, вважає співачка, може і досі про це не знати.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), відверте зізнання Цибульська зробила на шоу "Муз_тренд", яке вже вийшло на YouTube-каналі "Дім".

Що зробила співачка

Цибульська розповіла, що дуже вдячна проекту "Фабрика зірок", адже він дав їй можливість познайомитися з відомими людьми, такими як Юрія Нікітін, Роман Віктюк та Андрій Данилко.

Артист, який виступає в образі Вєрки Сердючки, вже тоді справив на неї велике враження.

"Він був дуже загадковий тоді, я хотіла прямо роздивлятися. Мені хотілось дивитися на його руки, на його міміку. І зрозуміти, що в ньому всередині, бо я розуміла, що він більше і глибше ніж те, що ми бачимо на сцені", - розповіла Цибульська.

"Ми були за одним столом в такій компанії, що в нас не було якихось там дистанцій. Я навіть пила тоді з йог бокала", - зізналася вона.

Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)

Що Цибульська зробила на вечірці, де був Данилко (фото: instagram.com/cybulskaya)

Як виявилося, на таку витівку її "підбив" Віктюк. Він запевнив Цибульську, що якщо вона хоче "дотягнутися" до рівня артиста, то має випити з його бокала.

Співачка погодилася на авантюру і взяла келих Данилка. Сміливий вчинок Віктюк оцінив. За словами Цибульської, сам артист може і досі не знати, що вона утнула.

Втім, співачка не завжди була рада пригадувати про "Фабрику зірок". Після проекту вона хотіла активно розвиватися, але люди часто асоціювали її лише з цією програмою.

До слова, нещодавно ми вже розповідали, що скандальний Спартак Суббота порівняв себе з Ісусом.

Окрім цього, раніше Цибульська чесно сказала, чи хоче ще раз стати матір'ю.

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Андрій Данилко Оля Цибульська Вєрка Сердючка Зірки шоу-бізнесу
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