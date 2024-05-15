О котрій годині потрібно вставати зранку: лікар дав чітку відповідь

Як пояснює фахівець, найголовніше, щоб ви спали вночі обов'язкові 7 годин. Але найкраще вставати зранку о 6 годині.

"Це пов'язано з циркадним викидом гормонів для пробудження. Серце починає піднімати тиск і якщо ви лежите, то вже міцного та якісного сну не буде. Раніше 6 години прокидатися не рекомендується, бо до цього часу ще працює мелатонін", - пояснює Юрій Габорець.

Він радить виробити собі певний графік і для цього потрібно о 23:00 все виключати та лягати спати. Перед сном варто займатися чимось, що розслабляє та заспокоює нервову систему - це дозволить швидко заснути.

"Коли ваш організм звикне, він не буде вночі пробуджуватися. Звичайно, найважче перейти на такий графік буде складніше совам, але це справа звички", - додає лікар.

Крім того, він радить дотримуватися такого ж графіку й на вихідних, бо якщо відіспатися до 12 години дня у неділю, ввечері ви вчасно заснути вже не зможете.

Він додав також, що такого графіку потрібно дотримуватися також й взимку, бо генетичний механізм та ритми не залежать від світлового дня.

"Пам'ятайте, коли ви зранку встаєте, має бути хороший настрій. Бо це починається ваш найкращий день", - резюмував Юрій Габорець.