6 речей вдень, які можуть призвести до тривалого безсоння

Від безсоння страждає фізичне і психологічне здоров’я. Існують певні речі, які призводять до порушення сну та навіть тривалого безсоння.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Нealthline .

Тривалий сон вдень

Багато хто любить вдень подрімати і таким чином надолужити втрачений сон. Однак, насправді це може принести більше шкоди, ніж користі.

Спеціаліст зі здоров’я сну Вікторія Вайлд розповіла, що сон вдень має бути коротким. Якщо він буде досить довгий, то вам буде важче прокинутися і заснути вночі.

Обмежений за часом сон від 15 до 20 хвилин може освіжати та підвищити продуктивність удень.

Перекуси перед сном

Деякі продукти можуть негативно вплинути на ваш сон, особливо ввечері. До них належать:

шоколад

цукор

насичені жири

кофеїн

До того ж потрібно уникати вживання великої кількості їжі з високим вмістом цукру або насиченого жиру перед сном.

З іншого боку, продукти з високим вмістом корисних жирів можуть допомогти вам заснути:

волоські горіхи

авокадо

молоко

сир

йогурт

насіння чіа

риба

Графік поїздок або роботи

Добові ритми людини діють як внутрішній годинник, керуючи циклом сну, обміном речовин і температурою тіла.

Порушення добових ритмів організму може призвести до безсоння.

Причиною порушень може бути також зміна часових поясів, нічні і ранкові зміни роботи, часті зміни графіку.

Куріння

Деякі люди курять, щоб розслабитися, але це може бути не найкращим варіантом перед сном.

Нікотин в тютюнових виробах - ще один стимулятор, який може заважати сну.

Занадто ситна вечеря

Легко перекусити перед сном - це нормально, але занадто багато їжі може викликати фізичний дискомфорт в положенні лежачи.

Багато людей також відчувають печію, зворотний потік кислоти і їжі з шлунку в стравохід, що може не давати заснути.

Ліки

Багато ліків можуть порушувати сон, наприклад, деякі антидепресанти і ліки від астми або артеріального тиску.

Крім того, деякі знеболювальні, ліки проти алергії та застуди, а також препарати для схуднення, містять кофеїн та інші стимулятори, які можуть порушити сон.