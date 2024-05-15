RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В какое время нужно вставать с утра: врач дал четкий ответ

В какое время нужно вставать для хорошего настроения (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Каждый человек выбирает себе тот график засыпания и пробуждения, который ему больше подходит. Медики подчеркивают, что самое главное - это спать не менее 7-9 часов ночью. Однако у организма человека есть определенные биоритмы, которые имеют очень большое значение для настроения, состояния здоровья и энергии, и здесь не имеет значения, вы жаворонок или сова.

Когда нужно вставать утром, чтобы прекрасно себя чувствовать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение врача Юрия Габорца в Instagram.

Как объясняет специалист, самое главное, чтобы вы спали ночью обязательные 7 часов. Но лучше вставать утром в 6 часов.

"Это связано с циркадным выбросом гормонов для пробуждения. Сердце начинает поднимать давление и если вы лежите, то уже крепкого и качественного сна не будет. Раньше 6 часов просыпаться не рекомендуется, потому что до тех пор еще работает мелатонин", - объясняет Юрий Габорец.

Он рекомендует выработать себе определенный график и для этого нужно в 23:00 все выключать и ложиться спать. Перед сном стоит заниматься чем-то расслабляющим и успокаивающим нервную систему - это позволит быстро заснуть.

"Когда ваш организм привыкнет, он не будет ночью пробуждаться. Конечно, тяжелее всего перейти на такой график будет сложнее совам, но это дело привычки", - добавляет врач.

Кроме того, он советует придерживаться такого же графика и в выходные, потому что если отоспаться до 12 часов дня в воскресенье, вечером вы вовремя заснуть уже не сможете.

Он добавил также, что такого графика нужно придерживаться и зимой, потому что генетический механизм и ритмы не зависят от светового дня.

"Помните, когда вы с утра встаете, должно быть хорошее настроение. Потому что это начинается ваш лучший день", - резюмировал Юрий Габорец.

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы врачаБессонницаЗдоровье