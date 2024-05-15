В какое время нужно вставать с утра: врач дал четкий ответ

Как объясняет специалист, самое главное, чтобы вы спали ночью обязательные 7 часов. Но лучше вставать утром в 6 часов.

"Это связано с циркадным выбросом гормонов для пробуждения. Сердце начинает поднимать давление и если вы лежите, то уже крепкого и качественного сна не будет. Раньше 6 часов просыпаться не рекомендуется, потому что до тех пор еще работает мелатонин", - объясняет Юрий Габорец.

Он рекомендует выработать себе определенный график и для этого нужно в 23:00 все выключать и ложиться спать. Перед сном стоит заниматься чем-то расслабляющим и успокаивающим нервную систему - это позволит быстро заснуть.

"Когда ваш организм привыкнет, он не будет ночью пробуждаться. Конечно, тяжелее всего перейти на такой график будет сложнее совам, но это дело привычки", - добавляет врач.

Кроме того, он советует придерживаться такого же графика и в выходные, потому что если отоспаться до 12 часов дня в воскресенье, вечером вы вовремя заснуть уже не сможете.

Он добавил также, что такого графика нужно придерживаться и зимой, потому что генетический механизм и ритмы не зависят от светового дня.

"Помните, когда вы с утра встаете, должно быть хорошее настроение. Потому что это начинается ваш лучший день", - резюмировал Юрий Габорец.