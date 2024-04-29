5 речей, які потрібно робити ввечері, щоб мати гарний настрій вранці

Налаштуватися на гарний день не означає лише мати чіткий розпорядок. Те, як ви проводите свої вечори, є ключовою частиною гарного дня.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Вечірня прогулянка

Кілька хвилин легких рухів на свіжому повітрі можуть знизити рівень цукру в крові після їжі та допомогти вам заспокоїтися.

Британський психолог Лі Чемберс розповів, що вечірня прогулянка дає мозку заспокоїтись, знизити рівень тривоги та мати міцний сон.

Покладіть телефон в іншій кімнаті

Хороший нічний сон позитивно впливає на психічний стан.

Професор психології Єльського університету Лорі Сантос розповіла, щоб краще відпочити, зосередьтеся на покращенні "гігієни сну". Зокрема, те, як ви використовуєте пристрої, значною мірою впливає на сон.

Вимкніть екрани приблизно за 30 хвилин перед сном і подумайте про те, щоб тримати пристрої якомога далі від ліжка, щоб у вас не було спокуси перевірити їх вночі.

Прийміть теплу ванну або душ

Психолог Джастін Гроссо зазначив, що таке вечірнє купання корисне для фізичного та психічного здоров’я.

Купання у ванній покращує настрій, сон і позитивно впливає на серцево-судинну систему.

Якщо у вас немає ванни, то корисним буде і прийняття душу.

Закінчуйте день із вдячністю

Перш ніж лягти спати, запишіть від трьох до п’яти речей, за які ви вдячні.

Простий акт перерахування ваших життєвих досягнень може призвести до значних покращень у вашому добробуті. Тому зробіть це своєю щоденною звичкою.

Якщо ви витратите кілька хвилин на роздуми про людей, яких ви цінуєте, і про те, за що ви вдячні, ви почуватиметеся менш напруженим.

Уникайте вживання алкоголю

Існує дуже поширена думка, що після спиртних напоїв краще спиться. Це помилка. Так, можливо, ви заснете швидше, але ваша нервова система буде збуджена, ви можете часто прокидатися, що не сприятиме нормальному сну і відпочинку.