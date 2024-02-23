Коти страшенно не люблять такі речі: що не варто робити людям з вихованцями

Коти не люблять самотність

Всупереч поширеній думці, коти не люблять відчувати себе на самоті. Ви можете їх залишити на деякий час одних, але вони так само прагнуть уваги, спілкування та любові, як будь-який пухнастий друг людини. Якщо кота надовго залишити одного, він почне переживати, у нього розвинеться тривога і навіть депресія.

Кішки ненавидять брудні туалетні лотки

Користуватися брудним туалетом у громадському місці чи вдома - неприємно, правда? Так ось коти відчувають те саме щодо брудних туалетних лотків. Якщо ви любите свого вихованця, то намагайтеся чистити лоток щодня. І регулярно змінюйте сам наповнювач.

Кішки не люблять зіпсовану їжу

Вам не сподобається колупатися в тарілці зі зіпсованою їжею, і в цьому ваш кіт від вас нічим не відрізняється. Сира, зіпсована, розмокла, засохла їжа має не лише неприємний смак, а й загрожує проблемами зі здоров'ям вашого вихованця. Наприклад, бактеріями сальмонели або стафілококу.

Перевіряйте термін придатності сухого і вологого корму, прибирайте їжу, яку кіт не з'їв, якщо вона відноситься до тих, що швидко псується.

Кішки ненавидять неприємні ліки

Коли ви почуваєтеся погано, то останнє, чого вам хочеться - це випити якісь гидкі на смак ліки. Коти ліки теж не люблять, тому їх випльовують, виходять піною та викручуються з рук.

Якщо вашому вихованцю потрібні ліки, то постарайтеся зробити цей досвід для нього менш стресовим. Привчіть кота почуватися комфортно, коли хтось чіпає морду та рот руками. Зв'яжіть прийом ліків із чимось позитивним - дайте нагороду у вигляді ласощів.

Кішки не люблять надто агресивні ласки

Якщо у вас є кіт, то ви знаєте, що є лише певні області, які ви можете гладити. Якщо ви погладите не ту частину, він буде шипіти, дряпатися чи кусатися. Кішки можуть бути надзвичайно чутливими до тактильних подразників, тому гладити їх потрібно акуратно.

Варто відзначити, що коти визнають погладжування та чухання областей навколо голови та шиї, а ось в області спини - не дуже.

Кішки ненавидять гучні звуки

Гроза, сварки, феєрверки - такі звуки можуть серйозно налякати вашу кішку. А хронічний стрес від гучних звуків може викликати низку проблем із поведінкою та здоров'ям, включаючи агресію, полохливість, депресію, випадання вовни, відсутність апетиту та надмірний догляд за собою.