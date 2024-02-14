Міфи про собак, які можуть нашкодити господарям та їхнім тваринам

Кожен власник собаки хоче, щоб його вихованець був здоровим, активним і щасливим. І для досягнення цих цілей власники роблять все, що в їх силах. Але є безліч міфів, що стосуються собак, які можуть нашкодити вихованцю та його господареві.

У які міфи про собак не можна вірити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на American Kennel Club.

Віляння хвостом передає радість та щастя

Насправді хвіст собаки може багато розповісти про його настрій і це лише частина собачої мови тіла. Виляючий хвіст означає, що собака збуджений. Це може бути позитивне збудження, дружнє хвилювання або негативне, коли собака агресивно налаштований. При хвості, що виляє, варто звертати увагу на вуха, позу тіла і вираз морди.

Один собачий рік дорівнює семи людським

Ні, це неправда. Однорічний собака зовсім не відповідає фізичному та розумовому розвитку 7-річної дитини й швидше наближається до 15-річного підлітка. Різні породи по-різному розвиваються, дорослішають та старіють. Маленькі собаки розвиваються швидше, але живуть довше, ніж великі породи.

Людська їжа безпечна для собак

Ні, це не так. Існують продукти, які добре підходять у невеликій кількості. Але є людська їжа, яка небезпечна для собак у будь-якій кількості. Наприклад, горіхи - мигдаль та макадамія. А невелика кількість шоколаду, винограду чи родзинок може завдати великої шкоди та навіть вбити. Переконайтеся, що знаєте, яка їжа безпечна для собаки – до того, як поділіться.

Собаки бачать лише чорно-біле

Тварини не бачать всю веселку та спектр відтінків, як людина, але при цьому вони розрізняють більше кольорів, ніж чорний та білий. Для собак це приглушене світло відтінків синього, жовтого та сірого. У людини три типи клітин, які визначають колір, а у собак їх лише два. В результаті зір собак схожий на зір людини, але із червоно-зеленою сліпотою.

Збривання вовни влітку допомагає у спеку

Для більшості порід збривання вовни небезпечне. Подвійна вовна у більшості порід допомагає зберігати прохолоду в спеку, а її збривання може призвести до перегріву. Якщо ви навіть просто підстрижете собаку влітку, ви наразите його на ризик не тільки перегріву, але й укусу безлічі комах, сонячних опіків і раку шкіри.

Усі собаки від природи вміють плавати

Це міф, що всі собаки люблять плавати та почуваються комфортно у воді. Не кожен собака вміє плавати від природи - багатьом потрібна додаткова допомога, щоби відчути себе безпечно у воді. А собакам з бочкоподібним тілом, плоскою мордою та короткими ногами може навіть знадобитися спеціальний жилет.

Собаки люблять обійми

Більшість собак не люблять обійми, тому що вони почуваються в пастці або дратуються. Під час бійки собаки притискають один одного, тому міцні обійми можуть спричинити навіть стрес. Але пса можна привчити терпіти ваші обійми чи пошукати інший спосіб прояву кохання.

Почуття провини

Коли собака щось наробила, і господар її лає, більшість собак виглядають винними - метуть хвостом, морда поникла, вуха назад. Але насправді – це поза умиротворення. Ваш собака реагує на гнів і намагається вас заспокоїти.

Сухий ніс говорить про хворобу

Це не так і температура не завжди каже, що із собакою щось не так. Вимірюйте температуру – вона повинна бути між 37,8 та 39,1. Іншими ознаками хвороби можуть бути: блювання, діарея, чхання, часті сечовипускання, низька активність, відмова від їжі. Сухий ніс до цього списку не входить.

Гіпоалергенні собаки

На жаль, таких собак немає. Є породи, які скидають менше шерсті або за своєю природою у них її менше. Алергія на домашніх тварин - це алергічна реакція на білки, виявлені в клітинах вовни тварин, слині або сечі.

У спекотний день собаці безпечно в машині з відчиненими вікнами

Ніколи не можна залишати собаку одну в гарячій машині, навіть з опущеними вікнами. Автомобіль нагрівається дуже швидко, а тепловий удар стає для тварин смертельним за лічені хвилини. Собаки не можуть потіти, як люди і їм набагато важче регулювати температуру тіла та зберігати прохолоду.