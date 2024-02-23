Коты страшно не любят такие вещи: что не стоит делать людям с питомцами

Коты не любят одиночество

Вопреки распространенному мнению, коты не любят чувствовать себя в одиночестве. Вы можете их оставить на некоторое время одних, но они так же жаждут внимания, общения и любви, как любой пушистый друг человека. Если кота надолго оставить одного, он начнет переживать, у него разовьется чувство тревоги и даже депрессия.

Кошки ненавидят грязные туалетные лотки

Пользоваться грязным туалетом в общественном месте или дома - неприятно, правда? Так вот коты чувствуют то же самое в отношении грязных туалетных лотков. Если вы любите своего питомца, то старайтесь чистить лоток ежедневно. И регулярно меняйте сам наполнитель.

Кошки не любят испорченную еду

Вам не понравится ковыряться в тарелке с испорченной едой, и в этом ваш кот от вас ничем не отличается. Сырая, испорченная, размокшая, засохшая еда имеет не только неприятный вкус, но и угрожает проблемами со здоровьем вашего питомца. Например, бактериями сальмонеллы или стафилококка.

Проверяйте срок годности сухого и влажного корма, убирайте пищу, которую кот не съел, если она относится к быстро портящейся.

Кошки ненавидят противные лекарства

Когда вы чувствуете себя плохо, то последнее, чего вам хочется - это выпить какое-нибудь противное на вкус лекарство. Коты лекарства тоже не любят, поэтому их выплевывают, исходят пеной и выкручиваются из рук.

Если вашему питомцу нужно лекарство, то постарайтесь сделать этот опыт для него менее стрессовым. Приучите кота чувствовать себя комфортно, когда кто-то трогает морду и рот руками. Свяжите прием лекарства с чем-то позитивным - дайте награду в виде угощения.

Кошки не любят слишком агрессивные ласки

Если у вас есть кот, то вы знаете, что есть только определенные области, которые вы можете гладить. Если вы погладите не ту часть, он будет шипеть, царапаться или кусаться. Кошки могут быть чрезвычайно чувствительны к тактильным раздражителям, поэтому гладить их нужно аккуратно.

Стоит отметить, что коты признают поглаживание и почесывание областей вокруг головы и шеи, а вот в области спины - не очень.

Кошки ненавидят громкие звуки

Гроза, ссоры, фейерверки - такие звуки могут серьезно напугать вашу кошку. А хронический стресс от громких звуков может вызвать ряд проблем с поведением и здоровьем, включая агрессию, пугливость, депрессию, выпадение шерсти, отсутствие аппетита и чрезмерный уход за собой.