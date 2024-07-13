Кот і Татарінцева вперше показали новонароджену донечку: зворушливі чорно-білі кадри

Женя Кот і Наталія Татарінцева, які нещодавно вперше стали батьками, зворушили мережу чорно-білими фото своєї донечки. Вони поділилися серією кадрів, зроблених у перші миті життя маленької Лелі.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зіркових батьків.
На одному з кадрів можна побачити, як дитина, яка тільки з'явилася на світ прикриває обличчя маленькими ручками.
На інших знімках - Наталія та Євгеній позують поруч, підтримуючи один одного у важливий момент життя.
На іншому знімку можна побачити, коли маленька Леля лише народилася і лікарі ще навіть не перерізали пуповину.
На інших чорно-білих світлинах Татарінцева і Кот зображені разом з крихіткою, і їхнього неймовірного щастя на обличчях неможливо не помітити.
"Леля, ми вітаємо тебе у нашому недосконалому світі і обіцяємо, що будемо допомагати бачити його в яскравих кольорах, надавати допомогу і піклуватись про твою безпеку і світле майбутнє. Твої мама і тато", - написало подружжя у спільному пості.
Тим часом у коментарях колеги та шанувальники не шкодують для пари теплих слів та продовжують вітати їх з довгоочікуваним поповненням у родині:
Нагадаємо, Татарінцева і Кот одружилися у 2019 році. Пара намагалася завагітніти протягом чотирьох років, проте спроби не приносили бажаного результату. На тлі цього закохані навіть почали замислюватися про усиновлення.
Але радісна звістка у родині трапилася наприкінці минулого року - тоді танцівники повідомили, що невдовзі вперше стануть батьками.
У постах у соцмережах зірки не приховували, що в якийсь момент просто вирішили відпустити ситуацію та "чекати настання дива", яке таки і справді з ними трапилось.
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