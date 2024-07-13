Дружина Євгена Кота розкрила незвичайне ім'я новонародженої доньки (фото)

Танцюрист Женя Кот та його обраниця Наталія Татарінцева, які днями вперше стали батьками , починають потроху ділитися подробицями радісної події. І нині вже стало відомо, як зіркові батьки назвали свою донечку.

Як Татарінцева та Кот назвали доньку

Так, спортсменка вирішила не одразу розповідати про ім'я дитини. Для початку вона поділилася ним лише у закритій Telegram-спільноті одного з проектів Татарінцевої.

Там вона повідомила, що дівчинка отримала особливе ім'я з потужним сенсом - Леля.

"Леля виглядає як молода, надзвичайно красива дівчина, прикрашена квітами, вінками та травами. Вона особливо прихильна до молодих дівчат, є їхньою заступницею і берегинею", - пояснила Татарінцева.

Як Кот та Татарінцева назвали первістка (скріншот)

Також Наталія поділилася щемливими кадрами з пологового. Вони вже виписалися з медичного закладу та вирушили з донечкою додому.

Кот та Татарінцева у пологовому (скріншот)

А в Stories свого Instagram дружина Кота розповіла про першу ніч вдома. Танцюрист прикрасив оселю квітами, він та його обраниця "в шоці", але у дитинки все чудово.

Татарінцева розповіла про враження від материнства (скріншот)