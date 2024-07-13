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Дружина Євгена Кота розкрила незвичайне ім'я новонародженої доньки (фото)

Субота 13 липня 2024 15:26
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Дружина Євгена Кота розкрила незвичайне ім'я новонародженої доньки (фото) Євген Кот і Наталія Татарінцева (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Поліна Іваненко

Танцюрист Женя Кот та його обраниця Наталія Татарінцева, які днями вперше стали батьками, починають потроху ділитися подробицями радісної події. І нині вже стало відомо, як зіркові батьки назвали свою донечку.

Яке незвичайне ім'я отримала дитина Кота та Татарінцевої, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Як Татарінцева та Кот назвали доньку

Так, спортсменка вирішила не одразу розповідати про ім'я дитини. Для початку вона поділилася ним лише у закритій Telegram-спільноті одного з проектів Татарінцевої.

Там вона повідомила, що дівчинка отримала особливе ім'я з потужним сенсом - Леля.

"Леля виглядає як молода, надзвичайно красива дівчина, прикрашена квітами, вінками та травами. Вона особливо прихильна до молодих дівчат, є їхньою заступницею і берегинею", - пояснила Татарінцева.

Дружина Євгена Кота розкрила незвичайне ім'я новонародженої доньки (фото)

Як Кот та Татарінцева назвали первістка (скріншот)

Також Наталія поділилася щемливими кадрами з пологового. Вони вже виписалися з медичного закладу та вирушили з донечкою додому.

Дружина Євгена Кота розкрила незвичайне ім'я новонародженої доньки (фото)

Кот та Татарінцева у пологовому (скріншот)

А в Stories свого Instagram дружина Кота розповіла про першу ніч вдома. Танцюрист прикрасив оселю квітами, він та його обраниця "в шоці", але у дитинки все чудово.

Дружина Євгена Кота розкрила незвичайне ім'я новонародженої доньки (фото)

Татарінцева розповіла про враження від материнства (скріншот)

До слова, нещодавно Татарінцева розповіла, скільки годин народжувала донечку.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що в Індії проходить "весілля століття" мільярдерів Амбані.

Під час створення матеріалу було використано джерела: закритий Telegram-канал Татарінцевої "SUMMER camp by TATA", її Stories в Instagram.

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