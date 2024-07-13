Дружина Євгена Кота розкрила незвичайне ім'я новонародженої доньки (фото)
Танцюрист Женя Кот та його обраниця Наталія Татарінцева, які днями вперше стали батьками, починають потроху ділитися подробицями радісної події. І нині вже стало відомо, як зіркові батьки назвали свою донечку.
Яке незвичайне ім'я отримала дитина Кота та Татарінцевої, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Як Татарінцева та Кот назвали доньку
Так, спортсменка вирішила не одразу розповідати про ім'я дитини. Для початку вона поділилася ним лише у закритій Telegram-спільноті одного з проектів Татарінцевої.
Там вона повідомила, що дівчинка отримала особливе ім'я з потужним сенсом - Леля.
"Леля виглядає як молода, надзвичайно красива дівчина, прикрашена квітами, вінками та травами. Вона особливо прихильна до молодих дівчат, є їхньою заступницею і берегинею", - пояснила Татарінцева.
Як Кот та Татарінцева назвали первістка (скріншот)
Також Наталія поділилася щемливими кадрами з пологового. Вони вже виписалися з медичного закладу та вирушили з донечкою додому.
Кот та Татарінцева у пологовому (скріншот)
А в Stories свого Instagram дружина Кота розповіла про першу ніч вдома. Танцюрист прикрасив оселю квітами, він та його обраниця "в шоці", але у дитинки все чудово.
Татарінцева розповіла про враження від материнства (скріншот)
До слова, нещодавно Татарінцева розповіла, скільки годин народжувала донечку.
Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що в Індії проходить "весілля століття" мільярдерів Амбані.
Під час створення матеріалу було використано джерела: закритий Telegram-канал Татарінцевої "SUMMER camp by TATA", її Stories в Instagram.