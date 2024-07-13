Кот и Татаринцева впервые показали новорожденную дочь: трогательные черно-белые кадры

Первые фото девочки

На одном из кадров можно увидеть, как ребенок, только появившийся на свет, прикрывает лицо маленькими ручками.

Дочь пары Леля (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

На других снимках - Наталья и Евгений позируют рядом, поддерживая друг друга в важный момент жизни.

Татаринцева и Кот стали родителями (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

На другом фото можно увидеть, когда маленькая Леля только родилась и врачи еще не перерезали пуповину.

Первые минуты жизни Лели (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

На других черно-белых фотографиях Татаринцева и Кот изображены вместе с крохой, и их невероятного счастья на лицах невозможно не заметить.

Мечта пары стать родителями наконец-то осуществилась (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

"Леля, мы приветствуем тебя в нашем несовершенном мире и обещаем, что будем помогать видеть его в ярких цветах, оказывать помощь и заботиться о твоей безопасности и светлом будущем. Твои мама и папа", - написали супруги в общем посте.

Супруги растрогали сеть первыми фото своего ребенка (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Реакция сети

Тем временем в комментариях коллеги и поклонники не жалеют для пары теплых слов и продолжают поздравлять их с долгожданным пополнением в семье:

"Какое красивое славянское имя - богиня любви Леля. Удачи по жизни"

"Котики, вы так счастливы! А имя дочери - необычное, милое и сказочное"

"Пусть вся жизнь вашей девочки будет такой же нежной, легкой и приятной! Еще раз поздравляем! Мы вас всех очень любим!"

"Мокрые глаза от счастья и радости. Спасибо, что делитесь с нами таким чудом"

"От души поздравляю вес семью. Вы очень нежная и красивая пара. Вы будете отличными родителями. Счастья и крепкого здоровья вашей крохе. Фото невероятные"

"На папу похожа. Папина дочь"

"Очень хорошее имя, необычное, но такое нежное. Пусть Леличка растет здоровенькой и счастливой девочкой на радость всем Вам".

Влюбленные пошли под венец в 2019 году (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Напомним, Татаринцева и Кот поженились в 2019 году. Пара пыталась забеременеть в течение четырех лет, однако попытки не приносили желаемого результата. На фоне этого влюбленные даже начали задумываться об усыновлении.

Но радостное известие в семье произошло в конце прошлого года - тогда танцовщики сообщили, что вскоре впервые станут родителями.

В постах в соцсетях звезды не скрывали, что в какой-то момент просто решили отпустить ситуацию и "ждать наступления чуда", которое действительно с ними случилось.