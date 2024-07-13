Кот и Татаринцева впервые показали новорожденную дочь: трогательные черно-белые кадры

Женя Кот и Наталья Татаринцева, которые недавно впервые стали родителями, растрогали сеть черно-белыми фото своей дочери. Они поделились серией кадров, сделанных в первые мгновения жизни маленькой Лели.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звездных родителей.
На одном из кадров можно увидеть, как ребенок, только появившийся на свет, прикрывает лицо маленькими ручками.
На других снимках - Наталья и Евгений позируют рядом, поддерживая друг друга в важный момент жизни.
На другом фото можно увидеть, когда маленькая Леля только родилась и врачи еще не перерезали пуповину.
На других черно-белых фотографиях Татаринцева и Кот изображены вместе с крохой, и их невероятного счастья на лицах невозможно не заметить.
"Леля, мы приветствуем тебя в нашем несовершенном мире и обещаем, что будем помогать видеть его в ярких цветах, оказывать помощь и заботиться о твоей безопасности и светлом будущем. Твои мама и папа", - написали супруги в общем посте.
Тем временем в комментариях коллеги и поклонники не жалеют для пары теплых слов и продолжают поздравлять их с долгожданным пополнением в семье:
Напомним, Татаринцева и Кот поженились в 2019 году. Пара пыталась забеременеть в течение четырех лет, однако попытки не приносили желаемого результата. На фоне этого влюбленные даже начали задумываться об усыновлении.
Но радостное известие в семье произошло в конце прошлого года - тогда танцовщики сообщили, что вскоре впервые станут родителями.
В постах в соцсетях звезды не скрывали, что в какой-то момент просто решили отпустить ситуацию и "ждать наступления чуда", которое действительно с ними случилось.
Ранее Татаринцева раскрыла подробности своих родов.
А также чемпионка Украины по художественной гимнастике подробно объяснила, какое значение имеет имя, которое они с мужем выбрали для дочери.