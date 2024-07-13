Кот і Татарінцева вперше показали новонароджену донечку: зворушливі чорно-білі кадри

Женя Кот і Наталія Татарінцева, які нещодавно вперше стали батьками , зворушили мережу чорно-білими фото своєї донечки. Вони поділилися серією кадрів, зроблених у перші миті життя маленької Лелі.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зіркових батьків.

Перші фото дівчинки

На одному з кадрів можна побачити, як дитина, яка тільки з'явилася на світ прикриває обличчя маленькими ручками.

Донька пари Леля (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

На інших знімках - Наталія та Євгеній позують поруч, підтримуючи один одного у важливий момент життя.

Татарінцева і Кот стали батьками (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

На іншому знімку можна побачити, коли маленька Леля лише народилася і лікарі ще навіть не перерізали пуповину.

Перші хвилини життя Лелі (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

На інших чорно-білих світлинах Татарінцева і Кот зображені разом з крихіткою, і їхнього неймовірного щастя на обличчях неможливо не помітити.

Мрія пари стати батьками нарешті здійснилася (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

"Леля, ми вітаємо тебе у нашому недосконалому світі і обіцяємо, що будемо допомагати бачити його в яскравих кольорах, надавати допомогу і піклуватись про твою безпеку і світле майбутнє. Твої мама і тато", - написало подружжя у спільному пості.

Подружжя зворушило мережу першими фото своєї дитини (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Реакція мережі

Тим часом у коментарях колеги та шанувальники не шкодують для пари теплих слів та продовжують вітати їх з довгоочікуваним поповненням у родині:

"Яке гарне слов’янське ім’я - богиня любові Леля. Хай щастить по життю"

"Котики, ви такі щасливі! А ім'я донечки - незвичне, миле і казкове"

"Нехай все життя вашої дівчинки буде таким самим ніжним, легким та приємним! Ще раз вітаємо! Ми вас всіх дуже любимо!"

"Мокрі очі від щастя і радості. Дякую, що ділитеся з нами таким дивом"

"Від душі вітаю вагу родину. Ви дуже ніжна і красива пара. Ви будете чудовими батьками. Щастя і міцного здоров'я вашій крихітці. Фото просто неймовірні"

"На тата схожа. Татова доця"

"Дуже гарне ім'я, незвичайне, але таке ніжне. Нехай Лелічка зростає здоровенькою і щасливою дівчинкою на радість усім Вам".

Закохані пішли під вінець у 2019 році (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Нагадаємо, Татарінцева і Кот одружилися у 2019 році. Пара намагалася завагітніти протягом чотирьох років, проте спроби не приносили бажаного результату. На тлі цього закохані навіть почали замислюватися про усиновлення.

Але радісна звістка у родині трапилася наприкінці минулого року - тоді танцівники повідомили, що невдовзі вперше стануть батьками.

У постах у соцмережах зірки не приховували, що в якийсь момент просто вирішили відпустити ситуацію та "чекати настання дива", яке таки і справді з ними трапилось.