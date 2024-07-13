Кот і Татарінцева вперше показали новонароджену донечку: зворушливі чорно-білі кадри
Женя Кот і Наталія Татарінцева, які нещодавно вперше стали батьками, зворушили мережу чорно-білими фото своєї донечки. Вони поділилися серією кадрів, зроблених у перші миті життя маленької Лелі.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зіркових батьків.
Перші фото дівчинки
На одному з кадрів можна побачити, як дитина, яка тільки з'явилася на світ прикриває обличчя маленькими ручками.
Донька пари Леля (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
На інших знімках - Наталія та Євгеній позують поруч, підтримуючи один одного у важливий момент життя.
Татарінцева і Кот стали батьками (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
На іншому знімку можна побачити, коли маленька Леля лише народилася і лікарі ще навіть не перерізали пуповину.
Перші хвилини життя Лелі (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
На інших чорно-білих світлинах Татарінцева і Кот зображені разом з крихіткою, і їхнього неймовірного щастя на обличчях неможливо не помітити.
Мрія пари стати батьками нарешті здійснилася (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
"Леля, ми вітаємо тебе у нашому недосконалому світі і обіцяємо, що будемо допомагати бачити його в яскравих кольорах, надавати допомогу і піклуватись про твою безпеку і світле майбутнє. Твої мама і тато", - написало подружжя у спільному пості.
Подружжя зворушило мережу першими фото своєї дитини (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
Реакція мережі
Тим часом у коментарях колеги та шанувальники не шкодують для пари теплих слів та продовжують вітати їх з довгоочікуваним поповненням у родині:
- "Яке гарне слов’янське ім’я - богиня любові Леля. Хай щастить по життю"
- "Котики, ви такі щасливі! А ім'я донечки - незвичне, миле і казкове"
- "Нехай все життя вашої дівчинки буде таким самим ніжним, легким та приємним! Ще раз вітаємо! Ми вас всіх дуже любимо!"
- "Мокрі очі від щастя і радості. Дякую, що ділитеся з нами таким дивом"
- "Від душі вітаю вагу родину. Ви дуже ніжна і красива пара. Ви будете чудовими батьками. Щастя і міцного здоров'я вашій крихітці. Фото просто неймовірні"
- "На тата схожа. Татова доця"
- "Дуже гарне ім'я, незвичайне, але таке ніжне. Нехай Лелічка зростає здоровенькою і щасливою дівчинкою на радість усім Вам".
Закохані пішли під вінець у 2019 році (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
Нагадаємо, Татарінцева і Кот одружилися у 2019 році. Пара намагалася завагітніти протягом чотирьох років, проте спроби не приносили бажаного результату. На тлі цього закохані навіть почали замислюватися про усиновлення.
Але радісна звістка у родині трапилася наприкінці минулого року - тоді танцівники повідомили, що невдовзі вперше стануть батьками.
У постах у соцмережах зірки не приховували, що в якийсь момент просто вирішили відпустити ситуацію та "чекати настання дива", яке таки і справді з ними трапилось.
Раніше Татарінцева розкрила подробиці своїх пологів.
А також чемпіонка України з художньої гімнастики детально пояснила, яке значення має ім'я, яке вони з чоловіком обрали для донечки.