Кот и Татаринцева впервые показали новорожденную дочь: трогательные черно-белые кадры

Женя Кот и Наталья Татаринцева, которые недавно впервые стали родителями , растрогали сеть черно-белыми фото своей дочери. Они поделились серией кадров, сделанных в первые мгновения жизни маленькой Лели.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звездных родителей.

Первые фото девочки

На одном из кадров можно увидеть, как ребенок, только появившийся на свет, прикрывает лицо маленькими ручками.

Дочь пары Леля (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

На других снимках - Наталья и Евгений позируют рядом, поддерживая друг друга в важный момент жизни.

Татаринцева и Кот стали родителями (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

На другом фото можно увидеть, когда маленькая Леля только родилась и врачи еще не перерезали пуповину.

Первые минуты жизни Лели (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

На других черно-белых фотографиях Татаринцева и Кот изображены вместе с крохой, и их невероятного счастья на лицах невозможно не заметить.

Мечта пары стать родителями наконец-то осуществилась (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

"Леля, мы приветствуем тебя в нашем несовершенном мире и обещаем, что будем помогать видеть его в ярких цветах, оказывать помощь и заботиться о твоей безопасности и светлом будущем. Твои мама и папа", - написали супруги в общем посте.

Супруги растрогали сеть первыми фото своего ребенка (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Реакция сети

Тем временем в комментариях коллеги и поклонники не жалеют для пары теплых слов и продолжают поздравлять их с долгожданным пополнением в семье:

"Какое красивое славянское имя - богиня любви Леля. Удачи по жизни"

"Котики, вы так счастливы! А имя дочери - необычное, милое и сказочное"

"Пусть вся жизнь вашей девочки будет такой же нежной, легкой и приятной! Еще раз поздравляем! Мы вас всех очень любим!"

"Мокрые глаза от счастья и радости. Спасибо, что делитесь с нами таким чудом"

"От души поздравляю вес семью. Вы очень нежная и красивая пара. Вы будете отличными родителями. Счастья и крепкого здоровья вашей крохе. Фото невероятные"

"На папу похожа. Папина дочь"

"Очень хорошее имя, необычное, но такое нежное. Пусть Леличка растет здоровенькой и счастливой девочкой на радость всем Вам".

Влюбленные пошли под венец в 2019 году (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Напомним, Татаринцева и Кот поженились в 2019 году. Пара пыталась забеременеть в течение четырех лет, однако попытки не приносили желаемого результата. На фоне этого влюбленные даже начали задумываться об усыновлении.

Но радостное известие в семье произошло в конце прошлого года - тогда танцовщики сообщили, что вскоре впервые станут родителями.

В постах в соцсетях звезды не скрывали, что в какой-то момент просто решили отпустить ситуацию и "ждать наступления чуда", которое действительно с ними случилось.