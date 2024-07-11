Кот и Татаринцева стали родителями: первое видео и фото с ребенком

Танцор Женя Кот и его жена Наталья Татаринцева стали родителями! 10 июля у счастливой пары родилась девочка.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое звезды опубликовали в Instagram.

Когда Татаринцева родила ребенка

Девочка появилась на свет в среду в 12:12.

"Наша принцесса родилась", - подписали чувственное видео Женя и Наталья.

Также Наталья поделилась милой фотографией, на которой ее муж в палате держит дочь, нежно прижимая к себе.

"Моя самая ожидаемая утренняя история", - подписала фотографию новоиспеченная мама.

Женя Кот держит дочь на руках (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Отметим, что для съемок первого семейного видео счастливая пара пригласила профессиональную команду видеографов Pershyipodyh.

Реакция звезд на отцовство Кота и Татаринцевой

Многие звездные друзья Жени и Натальи уже поздравили их с пополнением.

"Поздравляю! Вы все прекрасны", - написала певица Вера Кекелия.

"Всем сердцем радуюсь за вашу семью. Пусть растет здоровой и счастливой", - прокомментировала видео хореографк Ксения Горб.

"Боже, котики, поздравляю вас! Приветствую новую женщину, которая пришла к вам! Какие хорошие цифры при рождении! Пусть будет самая счастливая!" - пожелала актриса Наталья Денисенко.

"Желаю счастливой судьбы дочери и вам, родителям! Здоровья и выдержки вам", - написала ведущая Валентина Хамайко.

Также к приветствиям присоединились Мишель Андраде, Илона Гвоздева и другие знаменитости.

Подписчики пары также отреагировали на радостную новость:

Искренние поздравления! Пусть маленькая красотка растет здоровой! Доброй судьбы и счастливого детства под мирным небом. Очень за вас рада

Пусть маленькая будет здоровой и счастливой

Поздравляю вас, семья Котиков! Доченьке здоровья крепкого, маме молочка и ночей со сном!

Какая хорошая новость! Приветствую вас, котики! Будьте счастливы вместе!

Боже, поздравляю вас! Пусть маленькая принцесса растет здоровой! А вам скорейшего восстановления

Самые искренние поздравления вашей невероятной семье. Пусть дочь растет здоровой в свободной, мирной Украине!

Поздравляю вас! Пусть кроха-принцесса растет здоровенькой, счастливенькой! Божьего благословения!

Путь к беременности

Женя и Наталья познакомились на одном из сезонов шоу "Україна має талант", в котором участвовала Татаринцева, а Кот был режиссером-постановщиком номеров.

Девушка говорит, что периода "ухаживания" у них особо не было, потому что почти сразу почувствовали, что им хорошо друг с другом. Потому и начали жить вместе.

В январе 2019 года пара поженилась. Свадьба прошла на острове Таити.

Пара до бракосочетания (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Пара считалась одной из самых крепких и преданных в украинском шоу-бизнесе. Вот только забеременеть им не удавалось в течение четырех лет… В интервью и Наталья, и Женя постоянно говорили о том, что хотят детей и "работают над этим". В начале полномасштабного вторжения пара даже обсуждала тему усыновления.

Затем около года Женя и Наташа работали с репродуктологом и всерьез задумывались об ЭКО.

Однако в декабре 2023 года - как раз на Рождество - их заветная мечта осуществилась: они узнали, что Наталья беременна.

Евгений Кот с супругой (фото: instagram.com/kot_jenya)

Радостная новость о беременности возлюбленная сообщила ему во время телефонного разговора.

"Наталья сообщила мне об этом по телефону, по видеосвязи. Честно говоря, она сама была шокирована, узнав о беременности. А я, ну что скрывать, кричал от радости. Мы давно хотели этого", - рассказывал Евгений.

Евгений Кот с супругой (фото: instagram.com/kot_jenya)

Татаринцева впоследствии объяснила, что помогло ей естественно забеременеть "после четырех лет плодотворного труда и разочарований".

По словам девушки, главную роль сыграли "вера в себя и уверенное сопротивление стереотипам и всем рекомендациям со стороны о том, как лучше и как правильно".

Беременная Наталья Татаринцева (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

В марте 2024-го пара устроила специальную вечеринку, на которой они вместе с семьей и гостями узнали пол своего будущего малыша.

Для гендер-пати пара выбрала интересные тематические образы - Евгений надел розовый костюм свободного кроя, а Наталья платье и пальто в голубом цвете.

Отметим, что по реакции Жени было понятно, что он очень хотел именно дочь.