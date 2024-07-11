Кот и Татаринцева стали родителями: первое видео и фото с ребенком
Танцор Женя Кот и его жена Наталья Татаринцева стали родителями! 10 июля у счастливой пары родилась девочка.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое звезды опубликовали в Instagram.
Когда Татаринцева родила ребенка
Девочка появилась на свет в среду в 12:12.
"Наша принцесса родилась", - подписали чувственное видео Женя и Наталья.
Также Наталья поделилась милой фотографией, на которой ее муж в палате держит дочь, нежно прижимая к себе.
"Моя самая ожидаемая утренняя история", - подписала фотографию новоиспеченная мама.
Женя Кот держит дочь на руках (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
Отметим, что для съемок первого семейного видео счастливая пара пригласила профессиональную команду видеографов Pershyipodyh.
Реакция звезд на отцовство Кота и Татаринцевой
Многие звездные друзья Жени и Натальи уже поздравили их с пополнением.
"Поздравляю! Вы все прекрасны", - написала певица Вера Кекелия.
"Всем сердцем радуюсь за вашу семью. Пусть растет здоровой и счастливой", - прокомментировала видео хореографк Ксения Горб.
"Боже, котики, поздравляю вас! Приветствую новую женщину, которая пришла к вам! Какие хорошие цифры при рождении! Пусть будет самая счастливая!" - пожелала актриса Наталья Денисенко.
"Желаю счастливой судьбы дочери и вам, родителям! Здоровья и выдержки вам", - написала ведущая Валентина Хамайко.
Также к приветствиям присоединились Мишель Андраде, Илона Гвоздева и другие знаменитости.
Подписчики пары также отреагировали на радостную новость:
- Искренние поздравления! Пусть маленькая красотка растет здоровой! Доброй судьбы и счастливого детства под мирным небом. Очень за вас рада
- Пусть маленькая будет здоровой и счастливой
- Поздравляю вас, семья Котиков! Доченьке здоровья крепкого, маме молочка и ночей со сном!
- Какая хорошая новость! Приветствую вас, котики! Будьте счастливы вместе!
- Боже, поздравляю вас! Пусть маленькая принцесса растет здоровой! А вам скорейшего восстановления
- Самые искренние поздравления вашей невероятной семье. Пусть дочь растет здоровой в свободной, мирной Украине!
- Поздравляю вас! Пусть кроха-принцесса растет здоровенькой, счастливенькой! Божьего благословения!
Путь к беременности
Женя и Наталья познакомились на одном из сезонов шоу "Україна має талант", в котором участвовала Татаринцева, а Кот был режиссером-постановщиком номеров.
Девушка говорит, что периода "ухаживания" у них особо не было, потому что почти сразу почувствовали, что им хорошо друг с другом. Потому и начали жить вместе.
В январе 2019 года пара поженилась. Свадьба прошла на острове Таити.
Пара до бракосочетания (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
Пара считалась одной из самых крепких и преданных в украинском шоу-бизнесе. Вот только забеременеть им не удавалось в течение четырех лет… В интервью и Наталья, и Женя постоянно говорили о том, что хотят детей и "работают над этим". В начале полномасштабного вторжения пара даже обсуждала тему усыновления.
Затем около года Женя и Наташа работали с репродуктологом и всерьез задумывались об ЭКО.
Однако в декабре 2023 года - как раз на Рождество - их заветная мечта осуществилась: они узнали, что Наталья беременна.
Евгений Кот с супругой (фото: instagram.com/kot_jenya)
Радостная новость о беременности возлюбленная сообщила ему во время телефонного разговора.
"Наталья сообщила мне об этом по телефону, по видеосвязи. Честно говоря, она сама была шокирована, узнав о беременности. А я, ну что скрывать, кричал от радости. Мы давно хотели этого", - рассказывал Евгений.
Евгений Кот с супругой (фото: instagram.com/kot_jenya)
Татаринцева впоследствии объяснила, что помогло ей естественно забеременеть "после четырех лет плодотворного труда и разочарований".
По словам девушки, главную роль сыграли "вера в себя и уверенное сопротивление стереотипам и всем рекомендациям со стороны о том, как лучше и как правильно".
Беременная Наталья Татаринцева (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
В марте 2024-го пара устроила специальную вечеринку, на которой они вместе с семьей и гостями узнали пол своего будущего малыша.
Для гендер-пати пара выбрала интересные тематические образы - Евгений надел розовый костюм свободного кроя, а Наталья платье и пальто в голубом цвете.
Отметим, что по реакции Жени было понятно, что он очень хотел именно дочь.
Ранее Женя Кот рассекретил, сколько килограммов "набрала" его жена на последних сроках беременности.
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