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"Чекаємо на тебе, наше диво". Женя Кот вперше стане батьком (відео)

Понеділок 25 грудня 2023 20:47
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"Чекаємо на тебе, наше диво". Женя Кот вперше стане батьком (відео) Женя Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка "Танців із зірками" Женя Кот та його дружина, танцівниця Наталія Татарінцева, поділились з прихильниками радісною новиною. Подружжя чекає на первістка!

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на соцмережі зірок.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Жені Кота і Наталії Татарінцнвої.

Женя Кот і Наталія Татарінцева вперше стануть батьками

Пара опублікувала щемливий ролик, в якому вони занурюються у ніжні обійми, розсипаючи зерна по ґрунту, після чого, об'єднавши долоні, наповнюють глечик водою і поливають свої посіви.

Наприкінці відео можна почути плач дитя.

"Сьогодні, у день Різдва, ми ділимося з вами нашою заповітною новиною і щиро дякуємо всім, хто бажав нам здійснення найголовнішої мрії для нашої родини! Ми чекаємо на тебе, наше Диво", - підписало подружжя публікацію.

До слова, про те, що обраниця хореографа вагітна, вона дізналась ще на початку листопада.

Наталія показала у stories відео, в якому демонструє декілька позитивних тестів на вагітність.

&quot;Чекаємо на тебе, наше диво&quot;. Женя Кот вперше стане батьком (відео)

Дружина Жені Кота показала тест на вагітність (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Реакція фанів

Прихильники вітають подружжя з майбутнім поповненням і бажають здоров'я танцівниці і малюкові.

  • Божечки, як красиво і яка красива новина
  • Вітаю. Дива завжди приходять тоді, коли треба
  • Жінка при надії - це найпрекрасніше, що може бути
  • Найщиріші вітання! Безпечної, легкої вагітності вам
  • Пам'ятаю як ви цього довго хотіли та бажали
  • Хай все пройде легенько, а зустріч з дивом буде незабутньою!

&quot;Чекаємо на тебе, наше диво&quot;. Женя Кот вперше стане батьком (відео)

Женя Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)

Нагадаємо, що Женя Кот та Наталія Татаринцева разом вже п'ять років, чотири з яких - у шлюбі.

За цей час подружжя не стало батьками - завагітніти танцівниці заважали проблеми зі здоров'ям, пов'язані з професійним спортом.

Раніше ми розповідали про українських зірок, які стануть батьками у 2024 році.

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