Женя Кот розсекретив, скільки кілограмів "набрала" його дружина на останніх термінах вагітності

Танцюрист Женя Кот потішив фанів новим відео. Він показав свою дружину Наталію Татарінцеву, як вже скоро народить первістка. Ба більше, хореограф зізнався, скільки його кохана набрала за час вагітності.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Кот поділився в Instagram .

Татарінцева та Кот замилували фанів

Так, танцюрист розмістив жартівливе відео. На ньому він спочатку дивиться на фото дружини, де вона позує з оголеним животиком та хизується стрункими формами. А потім він відвертає очі від "довагітного" кадру і бачить кохану.

Кот насмішив відео про дружину (скріншот)

Наталія виходить до камери та показує великий животик. І це нібито її засмучує.

Звісно ж, відео лише кумедно демонструє "до" та "під час" вагітності Татарінцевої. Кот дуже чекає на первістка, а тому радіє животику дружину.

Татарінцева (скріншот)

А в описі під відео він розсекретив, скільки кілограмів набрала його дружина.

"Ось так виглядають +15 кг. справжнього кохання", - написав Кот.

Як реагує мережа

Жартівливе відео сподобалося фанам. Вони зазначили, що Татарінцева чудово виглядає на останніх термінах вагітності, а тому їй точно не варто хвилюватися навіть через 15 кіло, які вона швидко зможе скинути після пологів.

"15 кг. + 45 кг. того щастя, яке їх носить. Разом прекрасні", - написала блогерка Аліна Доротюк.

Інші ж юзери залишили такі коментарі: