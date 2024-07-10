Українську TikTok-зірку захейтили через незвичне ім’я для доньки: вона відповіла

Українська блогерка та учасниця 11-го сезону шоу "МастерШеф" Даша Євтух, яка нещодавно вперше стала мамою , поділилася враженнями від материнства і відповіла на хейт стосовно вибору імени для донечки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для ЖВЛ.

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Зі слів блогерки, перші декілька тижнів після народження донечки, вона була розгублена і не знала, що їй робити.

"Якщо чесно вам скажу, то спочатку, десь пів місяця, може, трішки більше, я була шокована, бо я не знала, що мені робити. Я боялася до тієї дитини доторкатися, як мені її переодягати. З часом я вже почала розуміти. Ми також говорили педіаторкою, вона мені допомагала. Наразі я просто кайфую від материнства", - поділилася Євтух.

Даша побоювалася, що з появою малечі їй буде складно продовжувати роботу над блогом.

Даша Євтух з донькою (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)

Однак вона навчилася все це поєднувати. Тепер знаменитість знімає ролики разом із донькою, що не тільки допомагає в роботі, а й зберігає в пам'яті моменти зростання маленької дівчинки.

"Почала знімати відео з моєю донькою. Це буде в майбутньому що згадати приємне", - сказала інфлюенсерка.

Крім того, блогерка вперше відповіла на критику з приводу незвичного імені своєї доньки.

Євтух та її чоловік назвали донечку Фемідою, що є доволі рідкісним і незрозумілим ім'ям для українців.

Даша Євтух з донькою (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)

Однак Даша не звертає уваги на хейт. Для неї важливо лише те, що ім'я доньки подобається їм із чоловіком і має для них особливе значення.

"Звісно, для людей воно (ім'я, - Прим. ред.) незвичне. Але то таке, головне, аби воно нам подобалося. Ми не довго думали над ім'ям, яке обрати. У мого чоловіка кров трішки грецька, то ми почали дивитися грецькі імена", - розповіла учасниця "МастерШеф".

"Нам дуже важливо було, щоб це ім'я з нами перепліталося. Ось Феміда саме те, бо Феміда – це грецьке ім'я, богиня справедливості, правосуддя. Я сама по собі справедлива, за чесність. Ось воно так і поєдналося", - додала вона.

Нагадаємо, обранець дівчини - полтавський бізнесмен та депутат райради Олександр Глазов.

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