У костюмі та з символічною брошкою. Олена Зеленська під час зустрічі показала новий стильний образ

Подробиці зустрічі

На зустрічі присутнім презентували довідник "SPINALIS. Нова сторінка життя з ураженням спинного мозку", який було перекладено українською мовою. Співавтором цього видання є вже вищезгаданий Клас Халтлінг. Вперше з довідником Зеленська познайомилася під час свого офіційного візиту до Швеції. Після цього вона ініціювала видання його українською мовою, і професор підтримав цю ідею.

"Це перший в Україні довідник про життя після ураження спинного мозку. Він поєднує в собі практичність - для фахівців та щирість - для людей із такою травмою та їхніх рідних. Дає відповіді навіть на незручні запитання: від можливості жити сексуальним життям до водіння автівки після ураження спинного мозку", - розповіла про це пані Олена.

Ка Кадри з зустрічі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Новий образ Зеленської

Дружина українського президента палко підтримує українських дизайнерів та задає тренди першим леді. Цей раз не сталв винятком: вона з'явилася в чорному луці, головний акцент якого - символічна прикраса.

Зеленська одягла костюм від бренду Gasanova та доповнила його брошкою від Gunia Project, яка має назву "Півник" і входить до однойменного спецпроєкту бренду, присвяченого силі українців.

Ідея створення цієї прикраси з'явилася у засновниць після історії з Бородянки, де керамічний півник разом із кухонною шафою вцілів під час чергового ворожого обстрілу. Це сталося у квітні 2022 року.

Кадри з зустрічі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

В описі брошки зазначається, що її ціна становить майже 7000 грн. Річ виготовлена вручну зі срібла з позолотою.

"Ще у квітні світ облетіла світлина зруйнованої росіянами багатоповерхівки у селищі міського типу Бородянка, що на Київщині. Хоча росіяни повністю знищили частину цієї будівлі, кухонна полиця разом з керамічним глечиком у формі півника на диво вціліли", - йдеться на сайті бренду.

"Ця історія набула символічного значення, а півник разом з кухонною шафою стали уособленням стійкості та незламності українського духу. Саме тому засновниці бренду GUNIA Project взяли півника за основу створення спеціального проєкту "Півник", - також зазначається там.

Кадри з зустрічі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)