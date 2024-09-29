Стиль Олени Зеленської: як одягається перша леді та які тренди вибирає

Упродовж останнього тижня дружина президента України Володимира Зеленського Олена перебувала з ним у США, де встигла продемонструвати декілька трендових образів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про фірмовий стиль першої леді, який можна взяти на замітку, якщо ви працюєте в офісі або відвідуєте офіційні заходи.

Як відомо, гардероб Олени Зеленської переважно складається із брючних костюмів, класичних блузок, спідниць та лаконічних аксесуарів. Раніше вона також кілька разыв з'являлася у більш неформальних образах у джинсах.

Які тренди можна побачити в образах Зеленської

Акцентні деталі

У США Зеленська прилетіла у класичному костюмі чорного кольору, що складався з подовженого піджака та штанів прямого крою. Помітна деталь її образу - шовкова хустка насичених кольорів, яку вона акуратно зав'язала навколо шиї.

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для заходу "Забезпечення майбутнього дітям: подолання нових викликів для м'якої сили" на полях Саміту майбутнього та 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН дружина глави держави обрала костюм-трійку приглушеного пісочного відтінку: широкі штани зі стрілками вона доповнила сорочкою такого ж відтінку з гудзиками контрастного кольору та кишенями-обманками.

Олена Зеленська та Джилл Байден (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Також вона доповнила жакет золотою брошкою - вони часто бувають акцентною деталлю в образах Олени. На цей раз вона вибрала аксесуар під назвою KVITKA від українського ювелірного бренду Guzema.

До речі, Зеленська вже одягала цю брошку у лютому цього року. Прикраса має на меті благодійну місію - її в колаборації з брендом створила Українська школа політичних студій (УШПС), а прибуток із продажу спрямовано на навчальну програму захисниць та ветеранок УШПС.

Образ першої леді (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для зустрічі з королевою Швеції вона також обрала стримани лук - костюм-трійку насиченого синього відтінку з такою ж брошкою, але з білого золота. Обидві брошки розроблені за мотивами творчості українського художника Георгія Нарбута та прикрашені діамантом.

Стильна деталь у луці (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Колір бургунді

У Гарвардський університет, який вважають одним із найвідоміших і найпрестижніших університетів Америки та всього світу, Зеленська вирушила в костюмі насиченого винного кольору, який також називають бургунді.

Найбільш трендовий колір осені 2024 року (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Перша леді одягла штани прямого крою та подовжений піджак з V-подібним вирізом. Підкреслити лінію талії дружина президента вирішила тонким ременем, який вона одягнула поверх жакета. Завершували образ туфлі-човника з гострими носками та масивні сережки.

Олена Зеленська у Гарварді (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Широкі штани

Майже всі образи Зеленської - з широкими штанами або, як їх ще називають, брюками палаццо.

Так, на зустрічі з президентом Америки Джо Байденом та його дружиною Джилл Байден Олена Зеленська продемонструвала стильний образ у контрастних кольорах. Широкі штани темного відтінку вона доповнила молочно-білим жакетом. Також перша леді України прикрасила лацкан піджака своєю фірмовою деталлю - золотою брошкою.

Зеленська з чоловіком і президентом та першою леді США (фото: instagram.com/olenazelenska_official)