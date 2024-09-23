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З шовковою хустинкою на шиї. Зеленська продемонструвала стильний образ під час візиту до Америки (фото)

Понеділок 23 вересня 2024 16:30
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З шовковою хустинкою на шиї. Зеленська продемонструвала стильний образ під час візиту до Америки (фото) Олена Зеленська показала новий образ (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Любов Блажко

Олена Зеленська разом із чоловіком прибула до США, аби долучитися до участі у заходах 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Для робочої поїздки перша леді обрала вишуканий діловий аутфіт.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram обраниці Володимира Зеленського розповідає детальніше, в якому вбранні вона зійшла з трапа літака.

Новий образ першої леді

Так, пані Олена постала у класичному костюмі чорного кольору, який складався з подовженого піджака та штанів прямого крою. Помітна деталь її образу - шовкова хустинка насичених кольорів, яку вона акуратно зав'язала навколо шиї. Завершили образ зібране у низький хвіст волосся та невелика кількість макіяжу.

Володимир Зеленський з'явився у своєму звичному вбранні, яке складалося з чорного лонгсліва з національною символікою, а також штанів кольору хакі.

З шовковою хустинкою на шиї. Зеленська продемонструвала стильний образ під час візиту до Америки (фото)З шовковою хустинкою на шиї. Зеленська продемонструвала стильний образ під час візиту до Америки (фото)Зеленські прибули до США (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Прибули до Сполучених Штатів Америки. Головне завдання - зміцнення України, захисту всіх наших людей. Цю війну можна завершити справедливим миром тільки на основі глобальної роботи. Кожен, хто цінує життя, може допомогти. І найбільш дієва допомога - це рішучість. План перемоги України буде на столі в усіх наших союзників", - зазначається у дописі президентського подружжя в Instagram.

До слова, не так давно Зеленська відвідала офіційну зустріч, на якій з'явилася у стильному темно-синьому костюмі та модному взутті. Що це був за захід та як виглядала перша леді - ви можете подивитися у цьому матеріалі.

Також на початку вересня перша леді зробила емоційну заяву після чергової масованої ракетної атаки РФ по Україні. Детальніше про це - читайте тут.

З шовковою хустинкою на шиї. Зеленська продемонструвала стильний образ під час візиту до Америки (фото)З шовковою хустинкою на шиї. Зеленська продемонструвала стильний образ під час візиту до Америки (фото)Один з інших образів першої леді (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Нещодавно Зеленська розповіла, чи вимикають в її оселі світло та чи спускається в укриття.

А американська акторка тим часом з'явилася на "Еммі-2024" у сукні українського бренду.

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