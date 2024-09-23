З шовковою хустинкою на шиї. Зеленська продемонструвала стильний образ під час візиту до Америки (фото)

Олена Зеленська разом із чоловіком прибула до США, аби долучитися до участі у заходах 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Для робочої поїздки перша леді обрала вишуканий діловий аутфіт.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram обраниці Володимира Зеленського розповідає детальніше, в якому вбранні вона зійшла з трапа літака.

Новий образ першої леді

Так, пані Олена постала у класичному костюмі чорного кольору, який складався з подовженого піджака та штанів прямого крою. Помітна деталь її образу - шовкова хустинка насичених кольорів, яку вона акуратно зав'язала навколо шиї. Завершили образ зібране у низький хвіст волосся та невелика кількість макіяжу.

Володимир Зеленський з'явився у своєму звичному вбранні, яке складалося з чорного лонгсліва з національною символікою, а також штанів кольору хакі.

Зеленські прибули до США (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Прибули до Сполучених Штатів Америки. Головне завдання - зміцнення України, захисту всіх наших людей. Цю війну можна завершити справедливим миром тільки на основі глобальної роботи. Кожен, хто цінує життя, може допомогти. І найбільш дієва допомога - це рішучість. План перемоги України буде на столі в усіх наших союзників", - зазначається у дописі президентського подружжя в Instagram.

До слова, не так давно Зеленська відвідала офіційну зустріч, на якій з'явилася у стильному темно-синьому костюмі та модному взутті. Що це був за захід та як виглядала перша леді - ви можете подивитися у цьому матеріалі.

Також на початку вересня перша леді зробила емоційну заяву після чергової масованої ракетної атаки РФ по Україні. Детальніше про це - читайте тут.

Один з інших образів першої леді (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)