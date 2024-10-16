В костюме и с символической брошью. Елена Зеленская во время встречи показала новый стильный образ

Детали встречи

На встрече присутствующим презентовали справочник "SPINALIS. Новая страница жизни с поражением спинного мозга", который был переведен на украинский язык. Соавтором этого издания является уже упомянутый Класс Халтлинг. Впервые со справочником Зеленская познакомилась во время своего официального визита в Швецию. После этого она инициировала издание его на украинском языке, и профессор поддержал эту идею.

"Это первый в Украине справочник о жизни после поражения спинного мозга. Он сочетает в себе практичность - для специалистов и искренность - для людей с такой травмой и их родных. Дает ответы даже на неудобные вопросы: от возможности жить сексуальной жизнью до вождения автомобиля после поражения спинного мозга", - рассказала об этом госпожа Елена.

Кадры со встречи (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Новый образ Зеленской

Жена украинского президента горячо поддерживает украинских дизайнеров и задает тренды первой леди. Этот раз не стал исключением: она появилась в черном луке, главный акцент которого - символическое украшение.

Зеленская надела костюм от бренда Gasanova и дополнила его брошью от Gunia Project, которая называется "Півник" и входит в одноименный спецпроект бренда, посвященный силе украинцев.

Идея создания этого украшения появилась у основательниц после истории из Бородянки, где керамический петушок вместе с кухонным шкафом уцелел во время очередного вражеского обстрела. Это произошло в апреле 2022 года.

Кадры со встречи (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

В описании броши указывается, что ее цена составляет около 7000 грн. Вещь изготовлена вручную из серебра с позолотой.

"Еще в апреле мир облетела фотография разрушенной россиянами многоэтажки в поселке городского типа Бородянка Киевской области. Хотя россияне полностью уничтожили часть этого здания, кухонная полка вместе с керамическим кувшином в форме петушка на удивление уцелели", - говорится на сайте бренда.

"Эта история приобрела символическое значение, а петушок вместе с кухонным шкафом стали олицетворением стойкости и несокрушимости украинского духа. Именно поэтому основательницы бренда GUNIA Project взяли петуха за основу создания специального проекта "Петушок", - также отмечается там.

Кадры со встречи (фото: instagram.com/olenazelenska_official)