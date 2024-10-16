В костюме и с символической брошью. Елена Зеленская во время встречи показала новый стильный образ

После визита в Америку Елена Зеленская встретилась с министром здравоохранения и социальных прав Швеции Акко Анкарберг Юханссон и профессором Классом Халтлингом. На мероприятии она продемонстрировала новый лаконичный аутфит.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об этом подробнее.
На встрече присутствующим презентовали справочник "SPINALIS. Новая страница жизни с поражением спинного мозга", который был переведен на украинский язык. Соавтором этого издания является уже упомянутый Класс Халтлинг. Впервые со справочником Зеленская познакомилась во время своего официального визита в Швецию. После этого она инициировала издание его на украинском языке, и профессор поддержал эту идею.
"Это первый в Украине справочник о жизни после поражения спинного мозга. Он сочетает в себе практичность - для специалистов и искренность - для людей с такой травмой и их родных. Дает ответы даже на неудобные вопросы: от возможности жить сексуальной жизнью до вождения автомобиля после поражения спинного мозга", - рассказала об этом госпожа Елена.
Жена украинского президента горячо поддерживает украинских дизайнеров и задает тренды первой леди. Этот раз не стал исключением: она появилась в черном луке, главный акцент которого - символическое украшение.
Зеленская надела костюм от бренда Gasanova и дополнила его брошью от Gunia Project, которая называется "Півник" и входит в одноименный спецпроект бренда, посвященный силе украинцев.
Идея создания этого украшения появилась у основательниц после истории из Бородянки, где керамический петушок вместе с кухонным шкафом уцелел во время очередного вражеского обстрела. Это произошло в апреле 2022 года.
В описании броши указывается, что ее цена составляет около 7000 грн. Вещь изготовлена вручную из серебра с позолотой.
"Еще в апреле мир облетела фотография разрушенной россиянами многоэтажки в поселке городского типа Бородянка Киевской области. Хотя россияне полностью уничтожили часть этого здания, кухонная полка вместе с керамическим кувшином в форме петушка на удивление уцелели", - говорится на сайте бренда.
"Эта история приобрела символическое значение, а петушок вместе с кухонным шкафом стали олицетворением стойкости и несокрушимости украинского духа. Именно поэтому основательницы бренда GUNIA Project взяли петуха за основу создания специального проекта "Петушок", - также отмечается там.
Ранее Джилл Байден высказалась о встрече с Зеленской.
Почитайте в нашем материале более подробно о том, как одевается первая леди и какие тренды выбирает.
Для написания материала были использованы источники: Instagram первой леди, информация с сайта бренда GUNIA Project.