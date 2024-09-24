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Зеленська у бежевому костюмі та модній брошці відвідала офіційну зустріч у США (фото)

Вівторок 24 вересня 2024 14:11
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Зеленська у бежевому костюмі та модній брошці відвідала офіційну зустріч у США (фото) Образ першої леді (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Катерина Собкова

Перша леді України Олена Зеленська разом із чоловіком, президентом Володимиром Зеленським зараз перебувають у США. На полях Саміту майбутнього та 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Зеленська взяла участь у заході "Забезпечення майбутнього дітям: подолання нових викликів для м'якої сили" та продемонструвала стильний лук.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий пост у Instagram дружини глави держави.

Що відомо про цей захід у Нью-Йорку

Співорганізаторами та речниками заходу стали Україна, Естонія, Беліз, Литва, Суринам, Фінляндія, Малаві, Гватемала, уряди Сполученого Королівства та Канади, ЮНІСЕФ. Також зі спеціальною промовою виступила перша леді США Джилл Байден.

Зеленська розповіла про документ, який містить досвід України щодо захисту дітей під час збройної агресії РФ.

"Це не теорія, це наша практика. Вистражданий досвід. Україна пропонує цей документ як покажчик для міжнародного співтовариства, який допоможе ефективно діяти та захищати дітей в умовах війни", - зазначила вона у своїй публікації.

Вона також закликала кожного відповідального, впливового дорослого світу діяти для порятунку дітей.

"Прикро констатувати, але, якщо на наших очах стали можливі викрадення 19 тисяч дітей, тортури, каліцтва та вбивства, це означає, що всі створені у світі правила та міжнародні запобіжники не спрацювали", - зазначила перша леді.

Зеленська у бежевому костюмі та модній брошці відвідала офіційну зустріч у США (фото)Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Новий образ першої леді

Для офіційного заходу Зеленська обрала стильний костюм приглушеного пісочного відтінку: широкі штани зі стрілками вона доповнила сорочкою такого ж відтінку та однобортним піджаком із гудзиками контрастного кольору та кишенями-обманками. Такий лук гармоніював із кольором волосся першої леді.

Також вона доповнила жакет брошкою - вони часто бувають акцентною деталлю в образах Олени. На цей раз вона вибрала аксесуар під назвою KVITKA від українського ювелірного бренду Guzema.

Зеленська у бежевому костюмі та модній брошці відвідала офіційну зустріч у США (фото)Перші леді США та України (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

До речі, Зеленська вже одягала цю брошку у лютому цього року. Прикраса має на меті благодійну місію - її в колаборації з брендом створила Українська школа політичних студій (УШПС), а прибуток із продажу спрямовано на навчальну програму захисниць та ветеранок УШПС.

Цікаво, що перша леді США Джилл Байден обрала схожий образ. Вона одягла рожевий костюм зі спідницею, який теж мав акцент - брошку.

Зеленська у бежевому костюмі та модній брошці відвідала офіційну зустріч у США (фото)

Джилл Байден (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Раніше Олена Зеленська продемонструвала стильний образ із шовковою хустинкою на шиї.

Також Зеленська розповіла, чи вимикають у її будинку світло і чи спускається вона в укриття.

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