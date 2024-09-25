Джилл Байден висловилася про зустріч з Оленою Зеленською: "Продовжую захоплюватися вашою мужністю"
Олена Зеленська разом із чоловіком прибула з робочим візитом до США, де вже встигла побачитися з першою леді цієї країни, Джилл Байден. Остання, своєю чергою, прокоментувала зустріч з першою леді України.
Що сказала обраниця Джо Байдена, розповідає РБК Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
Джилл Байден і Олена Зеленська зустрілися
Вони побачилися на полях Саміту майбутнього у штаб-квартирі ООН. На заході пані Олена виступила з промовою, а пізніше дружина президента США висловила свої враження після зустрічі з Зеленською.
У соцмережах вона оприлюднила публікацію, де звернулася безпосередньо до першої леді України й не стала приховувати свого захоплення її "самовідданістю та мужністю". Також жінка запевнила, що американський народ і надалі буде підтримувати українців у протистоянні російській агресії.
"Олено, я продовжую захоплюватися вашою самовідданою мужністю. Серед таких страждань вдома ви вирішили вийти за межі своїх кордонів, закликаючи світових лідерів побачити наші спільні виклики з новою ясністю та сміливістю. Ми продовжуємо бути з вами та з усім народом України - сьогодні та в майбутньому", - написала пані Байден.
Джилл Байден і Олена Зеленська (Фото: instagram.com/FLOTUS)
На офіційній зустрічі жінки з'явилися у ділових аутфітах. Зеленська обрала класичний костюм приємного молочного відтінку, який складався з подовженого піджака і брюк. Його вона доповнила сорочкою в тон до костюма, брошкою на лацкані піджака, об'ємно укладеним волоссям і невеликою кількістю макіяжу.
Своєю чергою пані Джилл обрала костюм насиченого рожевого кольору, який складався з прямої спідниці та піджака з ґудзиками. Вона доповнила образ кількома прикрасами, об'ємною зачіскою і виразним макіяжем очей.
Обидві позували на знімку із сяючими посмішками.
Фото, яке було зроблено під час візиту Джилл до України (Фото: instagram.com/FLOTUS)
Реакція мережі
Підписники Байден подякували їй за цей пост, зазначивши, що вона оприлюднила у мережі гарні слова. Ось деякі з коментарів юзерів:
- "Дві мужні жінки"
- "Милі та розумні дами"
- "Сильні та співчутливі"
- "Дві розумні, класні та сміливі жінки, і це чудове фото"
- "Чудові перші леді. Хай Бог благословляє вас обох"
- "Як завжди, красиво"
- "Красиві та сміливі жінки"
- "Скільки любові та поваги до вас обох"
- "Неймовірні леді"
- "Я бачу тут двох турботливих, добрих, людяних та гарних жінок"
- "Дякуємо вам за лідерство"
- "Красиві й розумні жінки, які підтримують свої країни"
- "Перші леді, ви виглядаєте неперевершено".