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Джилл Байден висловилася про зустріч з Оленою Зеленською: "Продовжую захоплюватися вашою мужністю"

Середа 25 вересня 2024 16:59
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Джилл Байден висловилася про зустріч з Оленою Зеленською: "Продовжую захоплюватися вашою мужністю" Олена Зеленська і Джилл Байден (Фото: instagram.com/FLOTUS)
Автор: Любов Блажко

Олена Зеленська разом із чоловіком прибула з робочим візитом до США, де вже встигла побачитися з першою леді цієї країни, Джилл Байден. Остання, своєю чергою, прокоментувала зустріч з першою леді України.

Що сказала обраниця Джо Байдена, розповідає РБК Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Джилл Байден і Олена Зеленська зустрілися

Вони побачилися на полях Саміту майбутнього у штаб-квартирі ООН. На заході пані Олена виступила з промовою, а пізніше дружина президента США висловила свої враження після зустрічі з Зеленською.

У соцмережах вона оприлюднила публікацію, де звернулася безпосередньо до першої леді України й не стала приховувати свого захоплення її "самовідданістю та мужністю". Також жінка запевнила, що американський народ і надалі буде підтримувати українців у протистоянні російській агресії.

"Олено, я продовжую захоплюватися вашою самовідданою мужністю. Серед таких страждань вдома ви вирішили вийти за межі своїх кордонів, закликаючи світових лідерів побачити наші спільні виклики з новою ясністю та сміливістю. Ми продовжуємо бути з вами та з усім народом України - сьогодні та в майбутньому", - написала пані Байден.

Джилл Байден висловилася про зустріч з Оленою Зеленською: &quot;Продовжую захоплюватися вашою мужністю&quot;Джилл Байден і Олена Зеленська (Фото: instagram.com/FLOTUS)

На офіційній зустрічі жінки з'явилися у ділових аутфітах. Зеленська обрала класичний костюм приємного молочного відтінку, який складався з подовженого піджака і брюк. Його вона доповнила сорочкою в тон до костюма, брошкою на лацкані піджака, об'ємно укладеним волоссям і невеликою кількістю макіяжу.

Своєю чергою пані Джилл обрала костюм насиченого рожевого кольору, який складався з прямої спідниці та піджака з ґудзиками. Вона доповнила образ кількома прикрасами, об'ємною зачіскою і виразним макіяжем очей.

Обидві позували на знімку із сяючими посмішками.

Джилл Байден висловилася про зустріч з Оленою Зеленською: &quot;Продовжую захоплюватися вашою мужністю&quot;Фото, яке було зроблено під час візиту Джилл до України (Фото: instagram.com/FLOTUS)

Реакція мережі

Підписники Байден подякували їй за цей пост, зазначивши, що вона оприлюднила у мережі гарні слова. Ось деякі з коментарів юзерів:

  • "Дві мужні жінки"
  • "Милі та розумні дами"
  • "Сильні та співчутливі"
  • "Дві розумні, класні та сміливі жінки, і це чудове фото"
  • "Чудові перші леді. Хай Бог благословляє вас обох"
  • "Як завжди, красиво"
  • "Красиві та сміливі жінки"
  • "Скільки любові та поваги до вас обох"
  • "Неймовірні леді"
  • "Я бачу тут двох турботливих, добрих, людяних та гарних жінок"
  • "Дякуємо вам за лідерство"
  • "Красиві й розумні жінки, які підтримують свої країни"
  • "Перші леді, ви виглядаєте неперевершено".

Ми писали, що Зеленська продемонструвала інший стильний образ під час приїзду до Америки.

Також Зеленська розповіла, чи вимикають в її оселі світло та чи спускається в укриття.

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Олена Зеленська Джилл Байден
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