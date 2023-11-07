Коров'яче чи козяче: лікар пояснила, у якому молоці більше кальцію і вітамінів

Молоко є одним із найкращих продуктів, які забезпечують організм кальцієм, вітамінами А і В, а також іншими корисними речовинами. Але кількість цих елементів у кожному виді молока різна. То ж яке найкраще вибирати, аби отримати максимальну користь для організму?

Яке молоко корисніше - коров'яче чи козяче

"Козяче молоко корисніше за коров'яче. Козяче може підійти людям з неповною непереносимістю лактози або алергією на специфічні білки коров'ячого молока, які в ньому відсутні. Поживних речовин у ньому справді міститься більше", - каже лікар.

У козячому молоці приблизно на 10% менше лактози, ніж у коров'ячому.

"Крім цього, в козячому молоці на 13% більше кальцію, на чверть більше вітаміну В6, майже на половину більше вітаміну А і на 134% більше калію", - говорить Тарнавська.

При цьому лікар спростувала популярний міф про те, що прокисле молоко корисніше за свіже. А твердження, що сухе молоко взагалі не містить поживних речовин, за словами Тарнавської, є також помилковим. Насправді воно містить жири, білки, молочний цукор та мінеральні речовини.

З чим не можна поєднувати молоко

Молоко не варто поєднувати із овочами. Наприклад, солені чи навіть свіжі огірки у поєднання із молоком можуть спричинити дискомфорт у шлунку. Така ж ситуація із помідорами, броколі, кабачками і морквою.

Також треба їсти окремо фрукти. За словами експертів, разом із молоком вони створюють "вибухову" суміш, яка погано впливає на підшлункову залозу. А ще здатна викликати печію, здуття, важкість у шлунку та дискомфорт.

Особливо варто уникати комбінації молока із динею, бананом і манго. Щоб шлунок зміг це перетравити, йому знадобиться багато часу і зусиль.