Матча чай стає все популярнішим в Україні. Що треба знати про напій і чи безпечний він

В Україні все більшої популярності набирає японський матча чай. Його пропонують майже у кожній кав'ярні столиці та великих міст. Що ж треба знати про цей напій, чи є він корисним і які можуть бути від нього побічні ефекти?

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця в Facebook .

Що треба знати про матча чай

Матча виготовляється шляхом подрібнення цілих чайних листів і виглядає як зелений порошок. Цей чай походить з Японії, де є традиційним напоєм.

У виробництві матча використовується та сама рослина Camellia Sinensis, з якої отримують білий, зелений, чорний чай та улун. Однак у випадку матча, рослини культивують переважно поза впливом прямих сонячних променів.

"Вирощування в тіні забезпечує баланс смаку між катехінами, що надають матчі гіркоти та терпкості, і солодкою амінокислотою L-теанін. Також дає змогу цим корисним елементам концентруватися в листі. І оскільки споживається весь лист, а не просто відвар, як багато інших чаїв, він набагато міцніший", - пояснює дієтолог.

Чай матча має специфічний землистий смак і добре поєднується з різними видами молока.

"Список властивостей зеленого чаю довгий, але досліджень, які стосуються матчі, небагато. Разом з тим, чимало з активних поживних речовин у матчі, таких як поліфеноли, кофеїн та амінокислоти, мають підтверджену користь для здоров’я", - каже Швець.

Він називає 5 головних переваг матча чаю.

Матча покращує здоров'я серцево-судинної системи

Цей чай містить чимало мікронутрієнтів, зокрема рослинну сполуку епігалокатехін-3-галлат (EGCG). Згідно з дослідженнями, проведеними щодо впливу EGCG на здоров’я серцево-судинної системи та обмін речовин, ця сполука проявляє широкий спектр терапевтичних властивостей, включаючи протизапальну й антиоксидантну, зменшує ризик атеросклерозу, гіпертрофії серця, інфаркту міокарда та діабету.

"Споживання чаю матча допомагає підтримувати здорове функціонування серцево-судинної системи, запобігаючи утворенню атеросклеротичних бляшок, гіпертрофії серцевої тканини, а також іншим станам, таким як серцеві напади", - говорить лікар.

Збагачує організм антиоксидантами

Зелені чаї загалом містять багато речовин, які діють як антиоксиданти, зокрема катехіни та флавоноїди.

"Вони зменшують запалення, мають антимікробну дію та запобігають карієсу. В матча чаї їх концентрація набагато більша, ніж у звичайному зеленому чаї", - пояснює дієтолог.

Має протиракові властивості

Дослідження Cancer Causes & Control, що охоплювало понад 1400 осіб, показало, що споживання цього зеленого чаю пов’язане з меншим ризиком раку шлунку.

"Зараз вивчається, чи покращують ефективність хіміотерапевтичних препаратів катехіни та галова кислота, що містяться в матча чаї", - додає лікар.

Сприяє втраті ваги

Споживання чаю матча збільшує витрати енергії, зменшує ліпогенез та поглинання жиру, впливаючи на масу тіла. В одному клінічному дослідженні протягом чотирьох місяців спостерігали 76 осіб із надмірною вагою. Результати показали, що щоденне вживання зеленого чаю сприяє зниженню ваги.

Покращує стан шкіри

"Дослідження Food Research International виявило, що компоненти зеленого чаю матча сприяють відновленню шкіри, загоєнню ран, а також лікуванню певних епітеліальних захворювань, таких як афтозні виразки, псоріаз, розацеа та актинічний кератоз. Його можна використовувати для догляду за шкірою, наносячи як маску", - каже Швець.

Заварювати матчу треба теплою водою (фото: Freepik)

Як правильно пити матча чай

Матча насамперед вживається як чай, коли до порошку додається вода і збивається спеціальним бамбуковим віночком. На 2 грами порошку потрібно 60 мл води. Смак багато в чому залежить від температури води. Рекомендується використовувати теплу воду, не вище 80 градусів.

Порошок матча додають у морозиво, млинців, локшини та багато інших страв. Для отримання унікального смаку матча чай можна додавати у йогурт чи вівсяну кашу.

"Матча пропонує всі переваги для здоров’я зеленого чаю, однак у ще більшій концентрації, оскільки вживається цілий лист", - каже Швець.

Які можуть бути побічні ефекти від матча

Певні чаї містять значну кількість свинцю, пестицидів і навіть впливають на інші ліки. Конкретно щодо матча чаю таких досліджень не проводилося.

"Найкраще купувати його в авторитетних компаніях із високоякісними стандартами продукції. Порошкоподібний зелений чай, вироблений за межами Японії, за своєю суттю вже не буде матча", - говорить дієтолог.

Матча містить кофеїн від 19 до 44 мг, залежно від якості чаю. Надмірне споживання кофеїну, понад 400 міліграмів на день, можуть включати: безсоння, тремтіння, тривожність, прискорене серцебиття, розлад шлунку, нудоту, головний біль.

"Тому цей чай варто споживати помірно і не пити на ніч", - застерігає лікар.