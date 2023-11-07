Коровье или козье: врач объяснила, в каком молоке больше кальция и витаминов

Молоко является одним из лучших продуктов, которые обогащают организм кальцием, витаминами А и В, а также другими полезными веществами. Но количество этих элементов в каждом виде молока разное. Так какое же лучше выбирать, чтобы получить максимальную пользу для организма?

Какое молоко полезнее - коровье или козье

"Козье молоко полезнее коровьего. Козье может подойти людям с неполной непереносимостью лактозы или аллергией на специфические белки коровьего молока, которые в нем отсутствуют. Питательных веществ в нем действительно содержится больше", - говорит врач.

В козьем молоке примерно на 10% меньше лактозы, чем в коровьем.

"Кроме этого, в козьем молоке на 13% больше кальция, на четверть больше витамина В6, почти на половину больше витамина А и на 134% больше калия", - говорит Тарнавская.

При этом врач опровергла популярный миф о том, что прокисшее молоко полезнее свежего. А утверждение, что сухое молоко вообще не содержит питательных веществ, по словам Тарнавской, тоже является неправдой. На самом деле оно содержит жиры, белки, молочный сахар и минеральные вещества.

С чем нельзя совмещать молоко

Молоко не следует совмещать с овощами. Например, соленые или свежие огурцы в сочетании с молоком могут вызвать дискомфорт в желудке. Такая же ситуация с помидорами, брокколи, кабачками и морковью.

Также нужно есть отдельно фрукты. По словам экспертов, вместе с молоком они создают "взрывную" смесь, которая плохо влияет на поджелудочную железу. А еще такое сочетание способно вызвать изжогу, вздутие, тяжесть в желудке и дискомфорт.

Особенно нужно избегать комбинации молока с дыней, бананом и манго. Чтобы желудок смог это переварить, ему понадобится много времени и усилий.