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Коронація Чарльза III: де та коли дивитися церемонію онлайн

Дата та час коронації Чарльза III у Великій Британії (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

У травні відбудеться церемонія коронації наступного власника престолу Чарльза III. Він приймає цей титул після королеви Єлизавети II. Варто зазначити, що нова коронація проводиться вперше за 70 років і буде дещо змінена.

А де та коли можна спостерігати за церемонією онлайн - читайте нижче на Styler.

Коли та як буде проходити коронація

Традиційно церемонія пройде у Вестмінстерському абатстві в суботу, 6 травня, о 13:00 за Києвом. На торжестві будуть присутніми приблизно 2 000 гостей, а сама процесія складатиметься з п'яти етапів:

  • визнання
  • клятва
  • помазання
  • інвеститура та коронація
  • зведення на престол і вшанування

Коли монарх візьме до рук скіпетр і герб, він починає вважатися королем Великої Британії. Тоді ж титул королеви-консорт отримає його дружина Камілла.

Майбутній король Великої Британії Чарльз III (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Де та коли дивитися церемонію

Потрапити на церемонію в Лондоні - шанс майже на мільйон, тому всі охочі можуть спостерігати за дійством онлайн.

Трансляцію вестимуть британські канали:

  • ВBC
  • ITV 1
  • Sky News
  • їхні Youtube-версії

Крім того, прямий ефір може вести й канал Букінгемського палацу на YouTube.

Зазначимо, що перша за 70 років церемонія буде менш пишною та триватиме лише годину замість традиційних трьох.

Майбутня королева Великої Британії Камілла (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Раніше ми розповідали, за яких умов принц Гаррі відвідає церемонію коронації батька.

А ще писали про рецепт головної королівської страви на церемонії 6 травня.

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