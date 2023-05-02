Коронація Чарльза III: де та коли дивитися церемонію онлайн

У травні відбудеться церемонія коронації наступного власника престолу Чарльза III. Він приймає цей титул після королеви Єлизавети II. Варто зазначити, що нова коронація проводиться вперше за 70 років і буде дещо змінена.
А де та коли можна спостерігати за церемонією онлайн - читайте нижче на Styler.
Традиційно церемонія пройде у Вестмінстерському абатстві в суботу, 6 травня, о 13:00 за Києвом. На торжестві будуть присутніми приблизно 2 000 гостей, а сама процесія складатиметься з п'яти етапів:
Коли монарх візьме до рук скіпетр і герб, він починає вважатися королем Великої Британії. Тоді ж титул королеви-консорт отримає його дружина Камілла.
Майбутній король Великої Британії Чарльз III (фото: instagram.com/theroyalfamily)
Потрапити на церемонію в Лондоні - шанс майже на мільйон, тому всі охочі можуть спостерігати за дійством онлайн.
Трансляцію вестимуть британські канали:
Крім того, прямий ефір може вести й канал Букінгемського палацу на YouTube.
Зазначимо, що перша за 70 років церемонія буде менш пишною та триватиме лише годину замість традиційних трьох.
Майбутня королева Великої Британії Камілла (фото: instagram.com/theroyalfamily)
Раніше ми розповідали, за яких умов принц Гаррі відвідає церемонію коронації батька.
А ще писали про рецепт головної королівської страви на церемонії 6 травня.