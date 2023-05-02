Коронація Чарльза III: де та коли дивитися церемонію онлайн

Коли та як буде проходити коронація

Традиційно церемонія пройде у Вестмінстерському абатстві в суботу, 6 травня, о 13:00 за Києвом. На торжестві будуть присутніми приблизно 2 000 гостей, а сама процесія складатиметься з п'яти етапів:

визнання

клятва

помазання

інвеститура та коронація

зведення на престол і вшанування

Коли монарх візьме до рук скіпетр і герб, він починає вважатися королем Великої Британії. Тоді ж титул королеви-консорт отримає його дружина Камілла.

Майбутній король Великої Британії Чарльз III (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Де та коли дивитися церемонію

Потрапити на церемонію в Лондоні - шанс майже на мільйон, тому всі охочі можуть спостерігати за дійством онлайн.

Трансляцію вестимуть британські канали:

ВBC

ITV 1

Sky News

їхні Youtube-версії

Крім того, прямий ефір може вести й канал Букінгемського палацу на YouTube.

Зазначимо, що перша за 70 років церемонія буде менш пишною та триватиме лише годину замість традиційних трьох.

Майбутня королева Великої Британії Камілла (фото: instagram.com/theroyalfamily)