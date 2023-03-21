Принц Гаррі та Меган Маркл висунули умови королю Чарльзу через коронацію: що вони вимагають

Принц Гаррі та Меган Маркл ведуть переговори з палацом про відвідини церемонії коронації Чарльза III. Вони отримали офіційне запрошення на церемонію з Букінгемського палацу, але остаточної відповіді поки не повідомили. Проте герцоги Сассекські вже висунули низку умов.

Місце на балконі Букінгемського палацу

Одною із перших вимог молодшого сина короля стало виділення йому та дружині окремого місця на балконі Букінгемського палацу. Однак такий привілей мають лише діючі члени королівської родини, а Гаррі та Меган склали свої повноваження ще у 2020 році.

"Палац намагається закінчити переговори швидше, тому що це може спричинити хаос", - повідомляють королівські інсайдери.

Також повідомляється, що принца Гаррі та Меган Маркл дуже хочуть бачити на коронації, попри скандали. Їхня відсутність може завдати репутації королівської родини ще більшої шкоди.

Діти мають бути включені до списку гостей

За словами інсайдерів, дітей принца Гаррі та Меган Маркл не включили до списку запрошених. Тому герцоги Сассекські наполягають, щоб 4-річний Арчі та 2-річна Лілібет були у списку гостей. Тим більше, що у дітей тепер є королівські титули – принц та принцеса.

Варто зазначити, що діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон гратимуть головні ролі у церемонії коронації. Тому Сассекські наполягають на тому, щоб їхні діти також були присутніми на церемонії.

Гаррі, Меган та їхні діти – принц Арчі та принцеса Лілібет (фото: instagram.com/alexilubomirski)

День народження Арчі

День коронації та день народження принца Арчі співпали в один день – 6 травня. Меган Маркл наполягає, щоб на честь принца організували невеликий прийом чи обід.

"Гаррі та Меган хотіли б відзначити це під час обіду або прийому з напоями", - повідомив інсайдер.

Спілкування з гостями після церемонії

Меган Маркл та принц Гаррі наполягають на тому, щоб провести час з іншими гостями після урочистої церемонії. Проти цього пункту в палаці не заперечують і вважають, що це цілком можливо.

"Цілком ймовірно, що переговори можуть зайти в глухий кут і вони просто не приїдуть. Але палац робить все, що в їх силах, щоб цього не допустити", - повідомляють інсайдери.